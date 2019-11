10 projets de monographies soutenus par l'ADAGP

(photo d'illustration, tetsuo harada, domaine public)

Les bourses « Collection Monographie » sont ouvertes à tous les artistes des arts visuels, membres de l'ADAGP depuis au moins trois ans. Cette année, les bourses attribuées par le jury bénéficieront à des monographies d'artistes issus de différents horizons artistiques : BD, dessin, peinture, photographie, sculpture, vidéos, etc.Après une étude approfondie des 35 candidatures de l'édition 2019, le jury composé des artistes Jean-Michel Alberola et Hervé Télémaque, de Stéphane Corréard (critique d'art et directeur du Salon Galeristes), de Marc Vaudey (directeur du pôle création du Cnap) et de Pascale Brun d'Arre (créatrice et spécialiste des librairies boutiques de musées) a sélectionné les dix lauréats suivants :- Laëtitia Bourget, projet d'ouvrage avec le centre d'art contemporain Le Parvis à Ibos, la galerie Duchamp d'Yvetot et les éditions de l'Eclosoir.Date de parution : début 2021- Guillaume Dege, projet d'ouvrage avec Semiose éditions.Date de parution : mai 2020- Dominique Fury, projet d'ouvrage avec les éditions Naima.Date de parution : juin 2020- Olivier Gourvil, projet d'ouvrage avec les éditions Loco.Date de parution : automne 2020- Katia Kameli, projet d'ouvrage avec Manuella Editions.Date de parution : début 2021- Abbas Kiarostami, projet d'ouvrage avec les éditions Gallimard.Date de parution : mars 2020- Théo Mercier, projet d'ouvrage avec les éditions Dilecta.Date de parution : mars 2020- Myriam Mihindou, projet d'ouvrage avec la galerie Maïa Muller.Date de parution : décembre 2020- Constance Nouvel, projet d'ouvrage avec Le Point du Jour, Centre d'art Editeur.Date de parution : mars 2020- Lewis Trondheim, projet d'ouvrage avec les éditions L'Association.Date de parution : janvier 2020Chacun des lauréats recevra une bourse d'un montant de 15.000 € pour aider au financement de l'ouvrage et sera invité à participer au FILAF (Festival international du livre d'art et du film à Perpignan) en juin 2020 en présence du jury.