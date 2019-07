100 000 $ réunis par une libraire pour aider les migrants et les réfugiés

Quant à la librairie A Room of One’s Own, initiatrice du mouvement, elle a collecté à elle seule près de 12.500 $ pour RAICES. Les dons continuent à affluer à travers le globe.Une libraire de A Room of One’s Own a écrit dans un mail adressé à Publishers Weekly : « Nous sommes aux anges de voir tous nos objectifs dépassés. Nous continuons à nous fixer de nouveaux objectifs et nous continuerons à les atteindre. Notre premier objectif était de mobiliser 5 librairies et d'amasser 1000 $. Puis 20 librairies et 5000 $. Puis 50. Puis 75. Alors 100. Le fait d'avoir 165 librairies qui se sont jointes à nous a été une expérience incroyable. Notre nouvel objectif est d'amasser 115.000 $. »