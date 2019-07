100 ans, ou toute une vie à découvrir

Un livre sur l’indicible, qui a demandé toute la précision, la subtilité d’un traducteur littéraire pour en rendre dans ses moindres détails la sensibilité. « L’idée de ce projet m’est venue lorsque j’admirais ma nièce tout juste née. Je pensais à toutes les choses qu’elle apprendrait — tristes et heureuses. J’ai commencé à imaginer ce livre pour sa sœur et elle. Elles ont maintenant 7 et 11 ans, et elles en sont très fières », indique Heike Faller, rédactrice en chef du magazine Zeit et autrice.Le traducteur Olivier Mannoni évoque lui le livre « d’Hésiode Les Travaux et les jours. Hésiode, déjà, savait que les actes de notre vie quotidienne sont nos jalons, nos marques, nos points de repère sur le chemin interminablement long et infiniment court de notre vie. Gestes lumineux de l’enfance, émerveillements face à la vie qui nous fait face. Gestes patauds de l’adolescence, quand la crainte remplace l’étonnement, quand l’hésitation passe pour de la peur, quand l’idée même de l’avenir nous tétanise ».Un ouvrage destiné à toute la famille — aux enfants comme à leurs parents et grands-parents —, à feuilleter dans un sens comme dans l’autre. Un bel objet, à la fabrication soignée, pour apprendre à grandir et à s’émerveiller.Cette coédition éditions du sous-sol et le Seuil jeunesse a fait sensation à la dernière Foire de Francfort : 14 pays ont acheté les droits et il s’est vendu à 55 000 exemplaires en Allemagne, son pays d’origine. Ils publieront tous l’ouvrage ce 3 octobre.[à paraître 3/10] Heike Faller, Valerio Vidali, trad. Olivier Mannoni – 100 ans. Tout ce que tu apprendras dans la vie – Sous-sol Seuil – 9791023512854 – 19,90 €