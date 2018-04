100 artistes engagés aux côtés du Secours populaire

Sharon VanderKaay, CC BY 2.0





L’intégralité des sommes réunies sera consacrée au financement des actions du Secours Populaire pour l’accès des personnes en difficulté à l’art et à la culture.

Exposition dans les espaces de la Fondation



L’ensemble des 100 œuvres sera présenté du vendredi 15 juin au dimanche 24 juin dans le hall de la Fondation à travers un accrochage spécifique. Ces œuvres d’artistes internationalement reconnus et d’artistes émergents seront présentées sur un pied d’égalité.



Une vente aux enchères “à l’aveugle”, organisée par la Maison Millon



Les œuvres, au format unique 40 x 50 cm, signées au dos, seront mises en vente aux enchères le dimanche 24 juin, au prix de départ de 300 €. Les signatures des artistes seront révélées à l’issue des adjudications.



Un accompagnement culturel adapté



Pendant toute la durée de l’opération, un dispositif d’accueil et de visites sera mis en œuvre conjointement par les bénévoles du Secours populaire et par les équipes de la Fondation Louis Vuitton afin de permettre aux familles, enfants et jeunes, personnes isolées accompagnés tout au long de l’année par le Secours populaire de découvrir l’exposition recto/verso mais aussi l’architecture emblématique de Frank Gehry ainsi que la nouvelle exposition de la Fondation, « Au diapason du monde ».

Deux journées d’accès gratuit à la Fondation



La Fondation Louis Vuitton ouvrira gratuitement ses portes le mercredi 20 juin et le dimanche 24 juin afin de permettre au plus large public, parisien, français et international, de découvrir l’exposition recto/verso ainsi que l’ensemble de sa programmation artistique.