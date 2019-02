100 cartes postales pour célébrer les auteures du monde entier

Une célébration de la créativité, de l'indépendance et de la liberté : c'est ainsi que Nichole et Evan Robertson, à l'origine de la création de la boutique en ligne Obvious State, qui propose toutes sortes de cadeaux littéraires, voient leurs séries de cartes postales, intitulées SHE. La deuxième série vient tout juste d'être mise en ligne sur Kickstarter, où il est possible de la précommander, et le succès est au rendez-vous.En réalité, ce sont 50 cartes postales que l'on retrouve dans le coffre en vente : une à envoyer, et une pour soi, tout simplement. Soit l'opportunité de faire découvrir la prose et l'œuvre de 50 auteures, dont Emily Dickinson, Jane Austen, Agatha Christie, Zora Neale Hurston, Mary Shelley, Charlotte Brontë, Virginia Woolf, Edith Wharton, Sylvia Plath, Joan Didion, Toni Morrison, ou encore Harper Lee.Aux 24 illustrations que le duo avait produit en 2017, et qui avaient déjà rencontré un fameux succès, s'ajoutent donc 26 autres dessins et citations d'auteures, pour le plus grand plaisir de tous les lecteurs.« 100 cartes postales, ce sont aussi 100 occasions d'enseigner aux jeunes femmes les écrivaines qui ont tracé la voie. Nous espérons que les cartes susciteront de la curiosité à propos des œuvres dont les citations sont tirées, porteront l'amour des notes manuscrites et inciteront à penser aussi grand que ces femmes remarquables », explique le duo derrière le projet.Bien entendu, les cartes postales sont imprimées sur du papier d'extrême qualité, comme les lecteurs savent le sentir dès la première page. Pour une somme plus modique, sur Kickstarter toujours, il est possible de s'offrir des versions marques-pages de quelques-unes des illustrations.