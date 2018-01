100 librairies indépendantes contre la chaîne Waterstones

Plus de cent librairies indépendantes anglaises tentent de s'unir pour rivaliser avec les puissantes chaînes de librairies telles que Waterstones ou WH Smith. L'objectif ? Négocier de meilleurs prix et obtenir des éditions exclusives de bestsellers.

A P Monblat, CC BY-SA 3.0





À l'origine de cette tentative d'alliance, une affaire impliquant des librairies indépendantes et Waterstones. En décembre dernier, 5000 exemplaires d'une édition exclusive de La Belle Sauvage de Philip Pullman sont obtenus par la chaîne de librairies, avec une réduction avantageuse, tandis que les libraires indépendants ratent l'occasion. Selon l'un deux, cela montra « comment l'industrie de l'édition fonctionne en 2017, avec tout en faveur de Waterstones. »



Échaudé, Simon Key, l'un des fondateurs de la librairie indépendante londonienne Big Green Bookshop, propose sur son blog que les libraires indépendants se réunissent chaque année, afin d'obtenir des offres exclusives comme celle de La Belle Sauvage. Il ajoute que les éditeurs et les auteurs souhaitent d'autant plus travailler avec des libraires indépendants.



Depuis lundi dernier, Simon Key affirme avoir reçu des retours positifs de plus d'une centaine de librairies indépendantes. « Il y avait beaucoup de colère [...] qui se concentrait sur Philip Pullman, Waterstones et les éditeurs. [...] [Cela] a montré que Waterstones a 290 magasins, donc il est beaucoup plus facile pour les éditeurs de traiter avec [la chaîne]... Quand ils négocient avec 290 librairies indépendantes, ils doivent aller voir chacune individuellement. J'ai pensé qu'il y avait du pouvoir dans le nombre, donc si un tas d'indépendants se réunissaient pour négocier avec un éditeur, ce serait plus facile. » explique-t-il.



Même si « les librairies indépendantes ont ceci de particulier qu'elles sont individuelles : nous ne voulons pas tous les mêmes livres. Ce qui les rend brillantes, c'est qu'elles sont si différentes [...], ce qui est génial c'est que nous essayons de travailler ensemble. Les gens veulent juste un terrain de jeu un peu plus égal, et être en mesure d'offrir à nos clients quelque chose d'autre de spécial aussi. C'est vraiment excitant. »



Si beaucoup sont emballés par le projet, certains émettent des doutes comme Tamsin Rosewell de Kenilworth Books : « Même si nous étions 150, avec les petits espaces de vente que nous avons, cela serait-il viable, commercialement, pour un éditeur, de nous faire une réduction ? Mais ma principale préoccupation serait de savoir si cela contribuerait au problème sous-jacent de la baisse continue des droits d'auteurs. Cela écrase littéralement les écrivains, et s'il y avait plus de réductions, cela ne ferait qu'empirer [...] Les librairies indépendantes sont considérées par beaucoup d'auteurs comme un dernier bastion de soutien, et je ne voudrais pas faire baisser les redevances des auteurs, pas même si cela signifiait avoir une édition spéciale d'un livre de Philip Pullman. »



De son côté, l'auteur de La Belle Sauvage espère que le projet va « marcher » et propose déjà 5000 exemplaires de plus, signés, pour des librairies indépendantes.



Selon l'association de libraires anglais, les librairies indépendantes se portent bien, profitant des ventes de Noël, tandis que les bénéfices de Waterstones ont augmenté de 80% en 2017, avec un bénéfice avant impôt de 18 millions de livres sterling.





Via The Guardian