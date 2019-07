100 millions € pour dynamiser les achats culturels chez les jeunes de 18 ans

Marco Verch, CC BY 2.0



« Nous sommes rassurés que, conformément aux gages qu’a présentés le ministre Bonisoli [NdR : Culture], et de la vice-ministre à l’Économie et aux Finances, Laura Castelli, ces ressources aient été confirmées », indique le président de l’association des éditeurs, Ricardo Franco Levi.Pour l’édition italienne, et plus spécifiquement encore, pour les éditeurs de manuels universitaires, ouvrages les plus plébiscités par les détenteurs de ce pass, la nouvelle est excellente. « Le soutien à la demande reste un facteur décisif pour assurer la solidité du marché du livre et pour aider les consommateurs, les familles et surtout les jeunes à accéder à la lecture. »La petite panique qui avait soufflé un vent glacial — pas si bienvenu en période de forte chaleur — venait de ce que les 100 millions € originellement alloués avaient été redistribués pour le financement du décret de loi Croissance, en mai dernier.Par ailleurs, on savait qu’en Italie, des petits malins s’étaient amusés à revendeur le Bonus, pour permettre à d’autres d’acheter des livres ou de la musique, tout en s’aménageant une petite commission. Récemment, 700 personnes de 18 ans ont été prises en flagrant détournement du principe.Elles s’étaient servies du Bonus pour acheter un smartphone et risquent désormais une amende de 5000 à 25.000 €. Les commerçants qui avaient accepté ce mode de règlement seront également entendus…