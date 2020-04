1000 exemplaires d'un livre offerts aux soignants de Mulhouse

Cet ouvrage réunit près de 300 cartes postales anciennes qui témoignent de la richesse du passé de Mulhouse en 1900. Il est découpé en six parties géographiques : Le cœur de ville ; Le nouveau quartier ; De la gare au quartier du Rebberg ; Le nouveau bassin ; Le quartier de la cité ; Les quartiers excentrés. Une dernière partie relate le quotidien et l’art de vivre des Mulhousiens à la Belle Époque. L’ensemble de l’iconographie provient de la collection de René Candir, le marchand le plus important de la ville.