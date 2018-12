1000 origamis en 1000 jours : le pari fou réussi par un artiste roumain

Origami Colombia 2012 (45) (Jorge Jaramillo - CC BY 2.0)

Artist Cristian Marianciuc struggled to readjust to life in Eastern Europe after returning from a three year stint in Australia. To cope, he began to capture the beauty of each day in a single piece of origami https://t.co/73A8o8EMys pic.twitter.com/lSEtIBxByg — The Calvert Journal (@calvertjournal) December 20, 2018



« Je n'ai jamais cessé de plier et d'en faire des nouvelles. Ce n’était juste plus quotidien », confie l'artiste à My Modern Met avant d'ajouter : « En raison du manque de temps, je me suis concentré davantage sur l'exploration de thèmes en tant que techniques que je voulais explorer, mais que je n'avais tout simplement pas le temps de faire. » Des détails minutieux et des coupes plus complexes caractérisent ces nouveaux modèles, ce qui en fait des créations les plus ambitieuses à ce jour selon ses abonnés.À l’instar des pièces qu’il a créées au cours de son défi de 1000 jours, les grues les plus récentes de Marianciuc montrent son sens du détail, son utilisation créative de la couleur et son approche imaginative de l’origami traditionnel. Cependant, sans avoir à remplir un quota ou respecter les délais, il est en mesure de jouer avec sa démarche artistique et dévoiler davantage son esthétique particulière.L'artiste a récemment annoncé qu'il commencerait bientôt une minisérie inspirée du folklore japonais et assure également qu'il n'a pas l'intention de laisser tomber sa pratique de la grue...« Je suis toujours aussi fasciné par l'art de l'origami, son symbolisme et son histoire, toujours aussi obsédé par le vol, les ailes et les plumes. J'aime vraiment me donner le temps de créer à un rythme plus lent et je constate que je suis capable de mieux suivre mon instinct. »via My Modern Met