11 mai : comment accueillir les clients dans sa librairie ?

Libraire jeunesse, prêt à retrouver ses clients - jewhisperer CC0



Dans l’intervalle, il est possible de se tourner vers les recommandations établies par le Syndicat de la librairie française. Ce dernier a établi une liste de recommandations qui portent sur les situations les plus diverses, depuis le paiement sans contact en passant par la distanciation obligatoire – et le principe d’un client pour une surface de 10 à 20 m2.Au menu, gel hydroalcoolique, masques, gants, évidemment, limiter la manipulation des ouvrages, ou encore modifier les horaires d’ouverture. Les parents seront tenus de garder leur progéniture près d’eux pour leur éviter de gambader joyeusement entre les tables.De même, toute animation est proscrite — a minima, il sera plus sage de reporter en attendant des directives claires. On pourra également se tourner vers la maison Les Arènes, qui a monté un kit-PLV ad hoc. Aucune publicité directe pour l’éditeur, mais des bandes adhésives pour un marquage au sol et des colonnes avec gel intégré. C’est à voir ici . Et c'est gratuit.Le document du SLF peut être consulté et/ou téléchargé, ci dessous.