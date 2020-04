11 mai : rouvrir tous les commerces, sauf la restauration

ActuaLitté CC BY SA 2.0



Sécurité, maître-mot

Les bailleurs et les commerçants

• L’annulation des loyers durant la période de fermeture des commerces et cela pour l’ensemble des points de vente accueillant du public.

• L’adaptation du montant du loyer à la réalité de l’activité dans les mois à venir, compte tenu d’une reprise qui sera très progressive et donc risquée économiquement et socialement.