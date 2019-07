1162 bibliothèques publiques recensées en Turquie, en 2018

(photo d'illustration, Mace Ojala, CC BY SA 2.0)

La bibliothèque nationale de Turquie, fondée en 1946 et située à Ankara, abrite actuellement 1,4 million de livres dans ses collections, soit 3,8 % de plus qu'en 2017. Les autres types de médias sont au nombre de 197.216 documents en 2018, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. 23.747 personnes sont membres de cette bibliothèque nationale, en baisse de 10,3 %, contre 633.999 bénéficiaires.Le nombre de bibliothèques publiques en Turquie est en hausse de 1,4 %, pour atteindre 1162 établissements : au total, le nombre de livres dans les collections est évalué à 19,9 millions, en légère baisse (- 0,1 %). Le nombre d'usagers inscrits connait une forte hausse, de 29,1 %, pour atteindre 2,8 millions en 2018.La fréquentation des bibliothèques publiques serait elle aussi en hausse, pour atteindre 28,2 millions de personnes en 2018 (+ 12,6 % par rapport à 2017).Le nombre de livres et la fréquentation des bibliothèques universitaires turques augmentent tous deux, respectivement, de 7,4 % (17,6 millions) et de 2,6 % (3,9 millions), en 2018.Enfin, le nombre de bibliothèques scolaires « formelles ou non » atteint 29.690 établissements (+ 12,4 %), dans les écoles publiques, privées et autres structures pédagogiques, selon l'Institut statistique de Turquie