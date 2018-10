12 923 citations pour aiguiser l'esprit et affûter la raison

Le sens de la juste répartie, le goût de l’aphorisme ou du proverbe demeurent choses délectables. Une anthologie devient alors la source d’inspiration quotidienne : perles de sagesse, d’humour ou de réflexion, puisése à travers 4000 ans d’humanité.







Les chiffres donnent un certain vertige, mais témoignent d’un travail acharné : depuis 6 continents, 3500 auteurs, pour 12 923 citations, classées suivant 708 entrées.

Réalisée par Jean-Pierre Boyer, professeur associé à l’École des médias de l’UQAM, cette anthologie ouvre sur une multitude de thématiques : argent, avidité, baiser, bêtise, colère, capitalisme, folie, lune, révolution. Et avec elles, des auteurs qui vont de Bouddha à Simone de Beauvoir, ou encore Platon, Herriot Thoreau, Karl Marx, Annah Arendt, Leopold Sedar Senghor, Jacques Brel ou François Miron.

Un travail herculéen, ou peu s’en faut, explique d’ailleurs l’enseignant : d’abord, parce qu’une telle entreprise représente « une quête personnelle de sens ». Ensuite, pour la démarche pédagogique qu’implique la sélection des citations.

« [I]l s’agissait non seulement, par cet ouvrage, de soutenir l’effort de consolidation d’une culture générale ouverte sur le monde, mais aussi de contribuer à la valorisation et la sauvegarde de notre langue commune, française et québécoise », poursuit Jean-Pierre Boyer.

“Commencer par une réforme du dictionnaire”



En outre, ce qui ressemble fort à un dictionnaire des citations est enrichi de photos alphabétiques, réalisées par Pierre Crépô. Des noirs et blancs, avec une recherche iconographique originale. Un B à queue de diable, un H tout signalétique puisant dans le rail un nouveau sens. Ou encore cette bretelle d’autoroute qui figure un P encerclant quelques arbres.

Après tout, disait Victor Hugo : « Toute révolution devrait commencer par une réforme du dictionnaire. » Il fallait que cette anthologie montre l’exemple — citation présente dans l’ouvrage, par ailleurs.

L’ensemble s’accompagne d’une opération menée conjointement par Ecosociété et ActuaLitté. Sur les réseaux sociaux, via le mot-dièse (édition made in Québec oblige) #Cestpasparceque, 15 citations seront à découvrir quotidiennement.

Un grand projet auquel la rédaction se joint avec plaisir. Ainsi que le souligne l’éditeur, ce livre « Unique et solidement documenté, est une ressource indispensable à nos quêtes de sens individuelles et collectives, en ce XXIe siècle chargé d’enjeux et de défis à relever ».





Jean-Pierre Boyer, photos Pierre Crépô – C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ! - 12.923 citations pour aiguiser l'esprit critique – Editions Ecosociété – 9782897193362 – 28 €