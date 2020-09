12 auteurs mystère pour la rentrée littéraire 2020... et un prix Goncourt ?

Un Librest 2.0 pour 2020

12 auteurs… mystères





Hélène Guibert et Charline Vincent-Lucas



Quentin Schoëvaërt-Brossault (en photo), président de Librest a troqué cette année encore son bleu de travail de libraire pour le costume d’interviewer. « Chaque année, c’est un équilibre délicat entre les premiers romans, les auteurs confirmés, avec une littérature grand public qui se panache à celle de création. Ce qui nous garantit de ne jamais avoir plusieurs auteurs de la même maison. »La rentrée Librest/LaLibrairie.com ne se laissera pas abattre par la pandémie et les contraintes sanitaires qui pèsent. Le directeur d’Atout livre (Paris, XIIe) souligne non sans fierté que les choix effectués les années précédentes « ne manquent pas de nez : avis aux journalistes, nous n’avons pas connu une édition de cette rentrée littéraire sans que l’un des auteurs obtienne un prix », poursuit le président.De fait, l’événement, au fil du temps, a connu au moins trois prix Goncourt. Notable, en effet.Mais voilà : Covid et pandémie s’accommodent mal de grands rendez-vous publics. « Auparavant, nous avions une matinée consacrée aux bibliothécaires franciliens, et une soirée avec entrée libre. Et tout au long de la journée des entretiens entre les libraires de notre réseau et un ou une auteure. »Hélène Guibert, également d’Atout livre, qui coordonne l’événement avec Charline Vincent-Lucas (Nordest, Paris Xe), voit cette édition comme « un Librest 2.0 : les entretiens sont maintenus, mais captés en format vidéo. La présentation est plus directe, avec huit minutes de captation, là où nous en comptions 15, avec une lecture d’extrait par l’auteur ». Le tout effectué dans le restaurant du XIe, Paul et RimbaudSur les réseaux sociaux des treize librairies, seront donc diffusées les pastilles d’entretiens. « Cela nous oblige à une nouvelle expérience dans la relation avec les clients : paradoxalement, nous allons toucher bien plus de lecteurs, mais la qualité de ces rencontres est notablement modifiée. Ces autres canaux que sont les réseaux permettront toutefois de préserver, symboliquement, notre événement annulé — nous le devions aux auteurs, aux éditeurs, aux partenaires, et à nos clients. »Si la liste définitive a été arrêtée durant le mois d’août, le travail a débuté dès réception des premiers textes, en juin. « Nous avons, avec Charline, contacté les libraires, pour voir ce qu’ils avaient retenu des présentations de rentrée par les éditeurs — toutes virtuelles cette année, évidemment. Ensuite, on se nourrit des envies du réseau, pour fixer les auteurs que nous invitons », poursuit Hélène Guibert.Six femmes, six hommes, pour donner la parole à tous.« Ce qui a rendu les choses plus complexes encore, c’est la sortie du confinement : nous avons tous tellement travaillé, et été sollicités, qu’il devenait difficile de s’impliquer comme les années précédentes », reprend-elle avec un sourire.Et pour prolonger le suspens, la diffusion des vidéos ne s’effectuera qu’à partir du 14 septembre, à raison d’une par jour, jusqu’au 26 — le dimanche, tout le monde se repose – sur le compte YouTube de Librest . « Nous voulions jouer avec cet effet d’attente, proposer également un rendez-vous quotidien aux internautes, afin d’expérimenter. Ensuite, libre à chacun de se servir de ces vidéos », reprend Quentin Schoëvaërt-Brossault.Au sein des établissements, la sélection sera concrétisée par des tables, ou des affiches. « Tout le monde fera à sa sauce : l’idée est de donner un maximum de visibilité aux livres », conclut Hélène Guibert.Et pour ce faire, ActuaLitté rediffusera au format vidéo et en podcast les différents entretiens, à mesure de leur mise en ligne. Avec une vigilance toute particulière : un Goncourt est peut-être caché parmi ces écrivains…