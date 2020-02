125 livres incontournables pour les 125 ans de la New York Public Library

La NYPL, en décembre 2019 (photo d'illustration, Steph Gray, CC BY-SA 2.0)

Dévoilée le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier, cette liste de lecture témoigne évidemment de l'amour porté aux livres, à la lecture et aux œuvres d'auteurs venus de tous les horizons. Cette liste ne propose que des ouvrages destinés aux adultes, ce qui laisse penser que d'autres catégories de lecteurs recevront des conseils plus tard dans l'année...La liste des 125 ouvrages les plus importants de ces 125 dernières années, pour les bibliothécaires de la NYPL :George Orwell, 1984, traduit par Amélie Audiberti, GallimardSaul Bellow, The Adventures of Augie March, Les Aventures d'Augie March, traduit par Michel Lederer, GallimardW. H. Auden, The Age of AnxietyRon Chernow, Alexander HamiltonErich Maria Remarque, All Quiet on the Western Front, À l'Ouest rien de nouveau, traduit par Alzir Hella et Olivier Bournac, Le Livre de PocheJames Patterson, Along Came a Spider, Le Masque de l'araignée, JC LattèsMichael Chabon, The Amazing Adventures of Kavalier & Clay, Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay, traduit par Isabelle D. Philippe, Robert LaffontNeil Gaiman, American Gods, traduit par Michel Pagel, Au Diable VauvertMary Oliver, American PrimitiveAgatha Christie, And Then There Were None, Dix Petits Nègres, traduit par Louis Postif, Librairie des Champs-ÉlyséesMaggie Nelson, The Argonauts, Les Argonautes, traduit par Jean-Michel Théroux, éditions du Sous-SolSylvia Plath, Ariel, traduit par Valérie Rouzeau, GallimardIan McEwan, Atonement, Expiation, traduit par Guillemette Belleste, GallimardAnne Carson, Autobiography of RedToni Morrison, Beloved, traduit par Hortense Chabrier et Sylviane Rué, Christian BourgoisRaymond Chandler, The Big Sleep, Le Grand Sommeil, traduit par Boris Vian, GallimardTom Wolfe, The Bonfire of the Vanities, Le Bûcher des vanités, traduit par Benjamin Legrand, Livre de PocheEvelyn Waugh, Brideshead Revisited, Retour à Brideshead, traduit par Georges Belmont, Robert LaffontColm Tóibín, Brooklyn, traduit par Anna Gibson, Robert LaffontJoseph Heller, Catch-22, traduit par Brice Matthieussent, GrassetJ. D. Salinger, The Catcher in the Rye, L'Attrape-cœurs, traduit par Annie Saumont, PocketClaudia Rankine, CitizenStacy Schiff, Cleopatra, Cléopâtre, traduit par Laurence Decréau, FlammarionDavid Mitchell, Cloud Atlas, Cartographie des nuages, traduit par Manuel Berri, L'OlivierLangston Hughes, The Collected Poems of Langston HughesTerry Pratchett, The Color of Magic, La Huitième couleur, traduit par Patrick Marcel, L'AtalanteAlice Walker, The Color Purple, La Couleur pourpre, traduit par Mimi Perrin, Robert LaffontWalter Mosley, Devil in a Blue Dress, Le Diable en robe bleue, traduit par Jean-Bernard Piat, GallimardErik Larson, The Devil in the White City, Le Diable dans la ville blanche, traduit par Hubert Tézenas, Le Cherche midiFrank Herbert, Dune, traduit par Michel Demuth, Robert LaffontMichael Ondaatje, The English Patient, Le patient anglais, traduit par Marie-Odile Fortier-Masek, L'OlivierAlyssa Cole, An Extraordinary Union, Un amour interdit, traduit par Nicole Hibert, J'ai LuRay Bradbury, Fahrenheit 451, traduit par Henri Robillot, DenoëlJ. R. R. Tolkien, The Fellowship of the Ring, La Communauté de l'Anneau, traduit par Francis Ledoux et Daniel Lauzon, Christian BourgoisN. K. Jemisin, The Fifth Season, La Cinquième Saison, traduit par Michelle Charrier, J'ai LuAlison Bechdel, Fun Home, traduit par Corinne Julve et Lili Sztajn, Denoël GraphicGeorge R. R. Martin, A Game of Thrones, traduit par Jean Sola, PygmalionJames Baldwin, Giovanni’s Room, Giovanni, mon ami, traduit par Claude Messanges, La Table rondeArundhati Roy, The God of Small Things, Le Dieu des Petits Riens, traduit par Claude Demanuelli, GallimardFlannery O’Connor, A Good Man is Hard to Find, Les Braves gens ne courent pas les rues, traduit par Henri Morisset, GallimardEdwin G. Burrows and Mike Wallace, GothamJohn Steinbeck, The Grapes of Wrath, Les Raisins de la colère, traduit par Marcel Duhamel et Maurice-Edgar Coindreau, GallimardF. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, traduit par Victor Llona, Le SagittaireMargaret Atwood, The Handmaid’s Tale, La Servante écarlate, traduit par Sylviane Rué, Robert LaffontJ. K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Harry Potter à l'école des sorciers, traduit par Jean-François Ménard, GallimardShirley Jackson, The Haunting of Hill House, Maison hantée, Librairie des Champs-ÉlyséesCarson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter, Le cœur est un chasseur solitaire, traduit par Marie-Madeleine Fayet, StockDave Eggers, A Heartbreaking Work of Staggering Genius, Une œuvre déchirante d'un génie renversant, traduit par Michelle Herpe-Voslinsky, BallandDouglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Le Guide du voyageur galactique, traduit par Jean Bonnefoy, DenoëlArthur Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles, Le Chien des Baskerville, traduit par A. de Jassaud, HachetteV. S. Naipaul, A House for Mr. Biswas, Une maison pour monsieur Biswas, traduit par Louise Servicen, GallimardEdith Wharton, The House of Mirth, Chez les heureux du monde, traduit par Charles Du Bos, Plon-Nourrit et CieMarilynne Robinson, Housekeeping, La Maison de Noé, traduit par Robert Davreu, Albin MichelAllen Ginsberg, Howl, traduit par Robert Cordier et Jean-Jacques Lebel, Christian BourgoisMaya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage, traduit par Philippe Bonnet et Dominique Lemann, HachetteTruman Capote, In Cold Blood, De sang-froid, traduit par Raymond Girard, GallimardBeverly Jenkins, IndigoJhumpa Lahiri, Interpreter of Maladies, L’Interprète des maladies, traduit par Jean-Pierre Aoustin, Mercure de FranceJon Krakauer, Into Thin Air, Tragédie à l'Everest, traduit par Christian Molinier, Presses de la CitéRalph Ellison, Invisible Man, Homme invisible, pour qui chantes-tu ?, traduit par Robert et Magali Merle, GrassetGore Vidal, Julian, Julien, traduit par Jean Rosenthal, Robert LaffontKhaled Hosseini, The Kite Runner, Les Cerfs-volants de Kaboul, traduit par Valérie Bourgeois, BelfondUrsula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness, La Main gauche de la nuit, traduit par Jean Bailhache, Robert LaffontMary Karr, The Liars’ ClubKate Atkinson, Life After Life, Une vie après l’autre, traduit par Isabelle Caron, GrassetTracy K. Smith, Life on MarsVladimir Nabokov, Lolita, traduit par Éric H. Kahane, GallimardArt Spiegelman, Maus, traduit par Judith Ertel, FlammarionDavid Sedaris, Me Talk Pretty One Day, Je parler français, traduit par Georges Monny, Florent MassotJohn Berendt, Midnight in the Garden of Good and Evil, Minuit dans le jardin du bien et du mal, traduit par Thierry Piélat, PocketSalman Rushdie, Midnight’s Children, Les Enfants de minuit, traduit par Jean Guiloineau, StockMartin Amis, Money, Money, Money, traduit par Simone Hilling, Éditions MazarineMichael Lewis, MoneyballJonathan Lethem, Motherless Brooklyn, Les Orphelins de Brooklyn, traduit par Francis Kerline, L'OlivierVirginia Woolf, Mrs. Dalloway, traduit par Simone David, Stock, Delamain et BoutelleauElena Ferrante, My Brilliant Friend, L'Amie prodigieuse, traduit par Elsa Damien, GallimardJ. D. Robb, Naked in DeathRichard Wright, Native Son, Un enfant du pays, traduit par Hélène Bokanowski et Marcel Duhamel, FolioElizabeth Strout, Olive Kitteridge, Le Livre de PocheJack Kerouac, On the Road, Sur la route, traduit par Jacques Houbard, GallimardGabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude, Cent ans de solitude, traduit par Claude et Carmen Durand, GallimardJeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit, Les oranges ne sont pas les seuls fruits, traduit par Kim Tran, Des femmesAdam Johnson, The Orphan Master’s Son, La Vie volée de Jun Do, traduit par Antoine Cazé, DenoëlPer Petterson, Out Stealing Horses, Pas facile de voler des chevaux, traduit par Terje Sinding, GallimardOctavia E. Butler, Parable of the Sower, La Parabole du semeur, traduit par Philippe Rouard, Au diable vauvertMarjane Satrapi, PersepolisAnnie Dillard, Pilgrim at Tinker Creek, Pèlerinage à Tinker Creek, traduit par Pierre Gault, Christian BourgoisPhilip Roth, Portnoy’s Complaint, Portnoy et son complexe, traduit par Henri Robillot, GallimardGraham Greene, The Quiet American, Un Américain bien tranquille, traduit par Marcelle Sibon, Robert LaffontDaphne du Maurier, Rebecca, traduit par Denise Van Moppès, Albin MichelKazuo Ishiguro, The Remains of the Day, Les Vestiges du jour, traduit par Sophie Mayoux, Presses de la RenaissanceLouise Erdrich, The Round House, Dans le silence du vent, traduit par Isabelle Reinharez, Albin MichelAmor Towles, Rules of Civility, Les Règles du jeu, traduit par Nathalie Cunnington, Albin MichelAlice Munro, Runaway, Fugitives, traduit par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso, L'OlivierJohn Ashbery, Self-Portrait in a Convex MirrorStephen King, The Shining, Shining, l'enfant lumière, traduit par Joan Bernard, AltaAnnie Proulx, The Shipping News, Nœuds et Dénouement, traduit par Anne Damour, RivagesRachel Carson, Silent Spring, Printemps silencieux, traduit par Jean-François Gravrand, PlonNalini Singh, Slave to Sensation, Esclave des sens, traduit par Claire Jouanneau, MiladyJoan Didion, Slouching Towards BethlehemLeslie Feinberg, Stone Butch Blues, Hystériques & Associé-e-sJohn Cheever, The Stories of John CheeverAlbert Camus, L'étrangerErnest Hemingway, The Sun Also Rises, Le soleil se lève aussi, traduit par Maurice-Edgar Coindreau, GallimardPatricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley, Monsieur Ripley, traduit par Jean Rosenthal, Calmann-LévyGeorge Saunders, Tenth of December, Dix décembre, traduit par Olivier Deparis, L'OlivierZora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God, Mais leurs yeux dardaient sur Dieu, traduit par Sika Fakambi, éditions ZulmaChinua Achebe, Things Fall Apart, Tout s'effondre, traduit par Pierre Girard, Actes SudCixin Liu, The Three-Body Problem, Le Problème à trois corps, traduit par Gwennaël Gaffric, Actes SudHarper Lee, To Kill a Mockingbird, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, traduit par Germaine Béraud, Le livre contemporainDenis Johnson, Train Dreams, Rêves de train, traduit par Brice Matthieussent, Christian BourgoisHenry James, The Turn of the Screw, Le Tour d'écrou, traduit par M. Le Corbeiller, StockMilan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, L'Insoutenable Légèreté de l'être, François Kérel, GallimardColson Whitehead, The Underground Railroad, traduit par Serge Chauvin, Albin MichelJoseph Mitchell, Up in the Old Hotel, Au haut du vieil hôtel, traduit par François Tizon, Revue Incise 3Jeffrey Eugenides, The Virgin Suicides, traduit par Marc Cholodenko, PlonJennifer Egan, A Visit from the Goon Squad, Qu'avons-nous fait de nos rêves ?, traduit par Sylvie Schneiter, StockIsabel Wilkerson, The Warmth of Other SunsAlan Moore et Dave Gibbons, Watchmen, traduit par Jean-Patrick Manchette, Zenda et DelcourtRaymond Carver, What We Talk About When We Talk About Love, Parlez-moi d'amour, traduit par Gabrielle Rolin, PointsDon DeLillo, White Noise, Bruit de fond, traduit par Michel Courtois-Fourcy, StockZadie Smith, White Teeth, Sourires de loup, traduit par Claude Demanuelli, GallimardHaruki Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle, Chroniques de l'oiseau à ressort, traduit par Corinne Atlan avec Karine Chesneau, SeuilHilary Mantel, Wolf Hall, Dans l’ombre des Tudors, traduit par Fabrice Pointeau, SonatineMaxine Hong Kingston, The Woman Warrior, Les Fantômes chinois de San Francisco, traduit par Andrée R. Picard, Gallimard