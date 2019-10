13 à table : depuis 6 ans, les auteurs solidaires des Restos du coeur

L’association, créée en 1985 par Coluche, a pour but d’aider et d’apporter assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l’accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique.Depuis 2014, Pocket s’associe ainsi aux Restos, en proposant une nouvelle édition de 13 à table . Un projet entièrement bénévole qui a pour but, par la vente de 250 000 exemplaires de l’ouvrage, d’offrir (au moins) 1 million de repas.Pour ce livre, chaque acteur de la chaîne du livre offre son savoir-faire afin que l’intégralité des recettes soit reversée aux Restos du Cœur. Et quoi de mieux que la manifestation Lire en poche, qui se déroule actuellement à Gradignan, pour dévoiler l’édition 2019 de ce livre-solidaire.Ce sont près de 4 millions de repas supplémentaires qui ont pu être distribués grâce aux ventes des années passées. Et pour cette sixième édition, c’est Riad Sattouf qui a apporté la couverture, illustrant la thématique du voyage qui a été choisie cette année.Les auteurs qui ont fourni un récit sont Philippe Besson, Françoise Bourdin (présente , Michel Bussi, Adeline Dieudonné, François d’Epenoux, Éric Giacometti, Karine Giebel, Philippe Jaenada, Yasmina Khadra, Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugand, Nicolas Mathieu, Véronique Ovaldé, Camille Pascal, Romain Puertolas, Jacques Ravenne et Leïla Slimani.La chaine de solidarité se prolonge ainsi avec de nouvelles voix. Au cours de la dernière campagne, ce sont plus de 130 millions de repas que les Restos ont distribués à plus de 850.000 personnes inscrites à l’aide alimentaire.[à paraître 7/11] Collectif – 13 à table – Pocket – 9782266305501 – 5 €