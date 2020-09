13 à table : le premier amour, sous le regard d'Esther (Riad Sattouf)

Pour la 7e année, les Restos du cœur et Pocket : pour 5 €, 13 auteurs et autrices se succèdent, accompagnés d’une couverture que signe Riad Sattouf. Esther, son héroïne de toujours, inaugure l’édition 2020 de 13 à table « avec générosité et poésie ».Pour chaque livre acheté, 4 repas sont distribués aux Restos . Et depuis la première édition en 2014, ce sont 4,5 millions de repas supplémentaires que l’association a pu offrir.Se succèdent avec bonheur Tonino Benacquista, Philippe Besson, Françoise Bourdin, Maxime Chattam, Jean-Paul Dubois, François d’Epenoux, Eric Giacometti, Alexandra Lapierre, Agnès Martin-Lugand, Véronique Ovaldé, Romain Puertolas, Jacques Ravenne, Olivia Ruiz, Leïla Slimani et Franck Thilliez.[à paraître 5/11] Collectif — 13 à table – Pocket — 9782266307543 – 5 €