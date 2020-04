135 € d'amende pour des livres : la confusion du déplacement dérogatoire

Frédéric BISSON, CC BY 2.0 (photo d'illustration)



Amendes amères et filées





échantre entre la cliente et la gendarmerie



Détritus, fidèle à la pelle...

“Les drives ont une dérogation”

Et pendant ce temps, à Bastia...



Les pour, les contre, les autres

Autorisation à interprétations multiples ?

Un livre coûte donc, en termes d’infraction, un feu rouge grillé — la suppression de 4 points de permis en moins. Lory Massey, gérante de la librairie A Piuma lesta, située à Bastia, n’imaginait pas que son opération drive finirait par une sanction de la gendarmerie. « Je venais récupérer des mangas pour ma fille. Je me suis pris une amende de 135 euros en allant retirer un livre », nous indique la maman passablement exaspérée. Voilà qui fait en effet cher l'heure de lecture...L’État indique que plus de 400.000 verbalisations ont été opérées depuis que les autorisations de sortie sont en vigueur, le 17 mars. Après la seconde phase de confinement, le montant a basculé de 38 € à 135 € — 200 € en cas de récidive dans les 15 jours, et 1500 € si une troisième infraction intervient dans les 30 jours.Si l’on n’est pas encore calmé, une nouvelle amende de 3750 €, accompagnée de 6 mois de prison – bonjour les consignes de distanciation ! –, interviendra pour sécher les ardeurs à la quatrième tentative.Mais quid de cette mère de famille, alors ? « Vous ne pouvez pas retirer un livre, donc pas de sortie », lui répondra le service numérique de la brigade de gendarmerie de Corse. Et de fait, reconnait l’accusée, « la loi n’est pas claire. Pour eux, “administrativement parlant”, le livre ne fait pas partie des produits de première nécessité. Donc il m’a dit : “Livraison à domicile, OK, mais le drive est un déplacement non prioritaire”. Il ne rentre pas dans le cadre des attestations ».Une première dans le pays de Beaumarchais : il fallait une crise sanitaire et un état d’urgence pour verbaliser une mère achetant des livres à sa fille...On se souviendra, pour l’anecdote, qu’une Parisienne avait écopé de 68 € d’amende, pour avoir déposé des livres dans le cadre d’un book-crossing, opéré dans les rues de la Capitale. La police zélée — en l’état, la brigade anti-incivilité montée par Anne Hidalgo –, avait alors considérait qu’il s’ agissait là d’un dépôt d’ordures Le coût d’un jet de mégot sur le trottoir en somme. Mais la Mairie, émue par la déferlante qui s’était abattue sur les réseaux, avait finalement fait demi-tour. Fort heureusement.Du côté de Bastia, on semble appliquer à la lettre, avec un esprit méticuleux, les consignes gouvernementales. France Inter avait contacté le tchat (sic !) de la police nationale, pour obtenir quelques précisions sur ce qu’est un produit de « première nécessité » et surtout, quel est le niveau de contrôle policier autorisé ?La réponse fait sourire, aigre : « La vérification des denrées alimentaires et la désignation des biens de première nécessité sont des critères subjectifs et incontrôlables. Il suffit de présenter son attestation correspondant au motif de la sortie temporaire du confinement et de l’achat de denrées. »Autrement dit, le retrait d’un livre serait soumis à la libre appréciation dudit gendarme en charge — et potentiellement de prédilection allant plutôt vers la chasse au sanglier ou la lecture des Pensées de Pascal ? « Une contravention qui se fonderait sur l’absence de nécessité du bien acheté pourrait être contestée, pour absence de prévisibilité de l’infraction », indique pour sa part L’observatoire parisien des libertés publiques.Nous avons posé la question directement à la Police nationale (enfin, son tchat) : le retrait d’un livre sous la forme drive est-il compatible avec les autorisations de sorties ? Le livre entre-t-il dans la catégorie des biens de première nécessité — tel que définis sur le site de Matignon, à condition de passer un moment à en trouver la liste ? La réponse est sans appel : « Oui puisque les services drive ont des dérogations. »La gendarmerie de Corse, contactée, nous indique… peu de choses : « Vous avez la possibilité de contester l’infraction. » Certes, mais quid alors du livre retiré dans un drive : légal ou non ? On nous renvoie à la liste des commerces autorisés, mais sans parvenir à trancher sur la question du drive, permis, pour une librairie. En l’état « je ne peux trancher. Contestez l’amende et l’officier du ministère public tranchera », nous indique le service en ligne.Du côté de la librairie, la gérante, Lory Massey, est « dépitée. Surtout qu’il n’y a aucun contact : mes clients ne sortent pas de leur véhicule », assure-t-elle à ActuaLitté. « Un camion de CRS avait bien suivi une cliente le premier jour de ce retrait, pour lui demander ce qu’elle faisait. Ils sont passés devant moi, et n’ont absolument rien dit : au contraire, l’un d’eux m’a félicitée. »Le retrait, qui s’opère par la porte arrière du magasin, qui donne sur une petite route, poursuit la librairie. « On peut acheter des chocolats sans problème, qui ne sont après tout pas des produits de première nécessité, il me semble… Mais un livre ! »Elle n’en demeure pas moins circonspecte : « J’ai reçu un mail d’un libraire qui m’a dit que ce que je faisais était illégal. Il me disait que justement les déplacements n’étaient pas autorisés. Du coup, je me pose des questions… »« Ça me fait de la peine », conclut cette jeune entrepreneuse – A Piuma Lesta a été ouverte voilà deux ans, après 10 années passées en librairie. Et plus encore, cela dénote une certaine ambiance dans la profession : « Mes clients sont espacés de 15 minutes, de sorte que personne ne se rencontre, je prépare les commandes, respecte toutes les consignes possibles… et le reste du temps, je vis confinée comme tout le monde », reprend-elle.« Et quand je lis que c’est pour faire de l’argent, c’est rageant : même en temps normal, ouvrir une librairie indépendante, on ne le fait pas dans la perspective de devenir millionnaire. Proposer ce service, cela répond à une demande des clients, parce que même commander sur Amazon, cela ne garantit pas l’arrivée des livres. »Évidemment, la sensibilité exacerbée des forces de police ou de gendarmerie se comprend : « Les inquiétudes, les tensions, elles existent aussi chez eux, ils sont humains. Mais les gens sortent avant tout parce qu’ils ont une vraie raison. » Et de conclure : « C’est triste tout de même : on peut se rendre dans un bureau de tabac ou un supermarché et ne ressortir qu’avec des livres, si on le souhaite. Pourquoi cette amende ? »La police nationale lui donne raison, la gendarmerie de Corse est encore dans le maquis à chercher la bonne réponse...En effet, la validité des autorisations de sortie ne peut pas dépendre de l’interlocuteur, policier ou gendarme, que l’on rencontre. D’autant que Fnac-Darty relance ses solutions de click and collect, pour faciliter l’achat en ligne et le retrait en magasin. De même pour les enseignes de bricolage qui profitent de la possibilité du drive pour reprendre un semblant d’activité.Pour l’usager, comme pour le commerçant, les choses ne sont pas si claires. « Dans l’hypothèse de la librairie, pourquoi ne pas expliquer au commissariat de quartier le fonctionnement, les règles sanitaires déployées, pour voir ce qu’il en est – et s’éviter, ainsi qu’aux clients, une réprimande. Voire une amende », interroge un libraire.