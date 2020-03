15 à 30 minutes de lecture en famille, pour éviter le stress

• choisir ensemble votre horaire de SOL ! et tenter d’en faire un rituel quotidien toujours à la même heure.

• essayer d’aider vos enfants à choisir leurs lectures.

• laisser chacun choisir l’endroit où s’installer pour lire confortablement.

• avoir un crayon pour souligner une phrase, noter un mot que l’on ne connaît pas, commenter une scène, une description, un dialogue...

• avoir toujours un dictionnaire à portée de main pour vérifier un mot pendant ou après la lecture.

• prendre, à la fin de la lecture, le temps de se remémorer l’histoire, de réfléchir sur le sens de ce qu’on vient de lire.

En entreprise, dans les établissements scolaires : Silence, On Lit ! intervient auprès de 400.000 lecteurs, jeunes et adultes. En période de confinement, pour éviter d’entendre un collectivement poussé : « Je m’ennuie », elle propose de généraliser une pause lecture en famille.Instaurer un rituel, le nez dans un livre, le tout dans le calme, n’aurait que des effets positifs. « Les parents montrent l’exemple à leurs enfants, ou le contraire, en s’autorisant une pause et en prenant un livre qui leur plaît. La lecture devient une activité plaisir, un moment de partage », note l’association.Il s’agit de s’astreindre, pour 15 à 30 minutes quotidiennes, à lire tous les jours. Posologie, en cinq règles :Chaque jour à la même heure, on fait SOL ! chez soi pendant 15 à 30 minutes.On coupe tout ce qui peut faire du bruit ou qui peut distraire (ordinateurs, tablettes, téléphones...), on trouve un endroit confortable et on y reste pendant toute la durée de la lecture.Il est important que les enfants voient leurs parents lire des livres (aménagement possible pour les petits qui ne savent pas lire).L’idée c’est d’éviter le zapping et de favoriser la concentration sur la durée. Donc on met de côté les journaux, les magazines et la lecture sur écrans permettant l’accès à internet.On lit ce que l’on veut. Ce qui nous fait plaisir. Ce qui permet de nous évader durant ce temps de lecture. Ce n’est pas un exercice scolaire (ni évaluation ni contrôle), mais tous les échanges sont possibles sur les livres, après le moment SOL !L’association délivre également quelques conseils pratiques :À chacun de jouer !