150 000 € de mieux pour la SGDL, afin d'aider plus d'auteurs

D’abord, non : si ni SGDL ni CNL ne font pour l’heure de commentaires, malgré les demandes de ActuaLitté en regard de l’opacité du fonctionnement , le budget n’a pas été consommé. D’ailleurs, les plaintes se multiplient et un Conseil d’Administration du CNL doit prochainement intervenir, avec la perspective d’élargir les critères d’éligibilité.« On passera de trois livres publiés à deux », raille une illustratrice. Certes.En attendant, plus prompte à apporter des éclaircissements, la SCAM indique à ActuaLitté qu’elle a abondé le fonds d'aide à la hauteur de 150.000 €. « La commission [de la SGDL] réfléchit à faire éventuellement évoluer les critères d’attribution », précise la SCAM. A ce titre, un auteur a été délégué au sein de la commission des aides de la SGDL.Le choix de la SGDL visait d'ailleurs à ne pas ouvrir un nouveau guichet pour les dossiers, attendu que ce dernier a amplement fait ses preuves. D’après nos informations toujours, la Société des Gens de Lettres s’est engagée à traiter 200 dossiers quotidiennement : on estime à environ 100.000 les auteurs du livre. Si cette aide est réellement à terme ouverte à tous les auteurs, cela fait 14 mois de traitement. Aucune réponse n'a été apportée sur ce point.Rappelons par ailleurs que les auteurs sollicités pour l'étude des dossiers ne sont pas rémunérés Son arrivée dans le fonds découle de ce que cette OGC « gère d’autres répertoires », et dans une convention passée avec le Centre national du Cinéma, a été créé « un fonds d’aide d’urgence spécifiquement dédié aux auteurs d’œuvres audiovisuelles qui ne bénéficient pas du Fonds de solidarité national destiné aux petites entreprises ».Il est abondé par le CNC et le montant représente une compensation pour perte de revenus à la hauteur de 1500 € maximum. (critères sur le site de la scam)« [C]onsciente que certains créateurs échapperont aux critères établis par ces différents fonds (notamment les métiers de la radio, de la photographie, de l’illustration, du journalisme…) les auteurs et autrices du conseil d’administration de la Scam a décidé dès le début de la crise, le renforcement de son fonds de solidarité au profit de ses membres », poursuit l’OGC.Un fonds doté de 850.000 € qui aura cours jusqu’à la fin de l’année. « Il vise à venir soutenir les auteurs et autrices les plus fragiles face à cette crise. C’est une aide sur critères sociaux qui prend en compte la situation sociale des auteurs et autrices qui en font la demande. Les demandes sont anonymes et examinées par une commission constituée de représentants auteurs ou autrices de chaque répertoire de la Scam. »Le montant n’a pas d’attribution fixe, et s’adapte suivant la demande. « Les aides de ce fonds sont cumulables avec d'autres aides nationales ou sectorielles dès lors que la situation sociale de l’auteur le justifie. »