171 millions d'inscrits dans les bibliothèques américaines

(photo d'illustration, USAG- Humphreys, CC BY 2.0)

En orange, la baisse du nombre moyen de visites par habitant





Les collections des bibliothèques se sont enrichies : on passe de 4,28 documents par personne en 2015 à 4,69 en 2016. Si le nombre d'ouvrages imprimés par personne baisse (2,36 contre 2,41), celui des livres numériques, des livres audio et des vidéos augmente : une tendance observée depuis plusieurs années, qui témoigne de la diversification des médias et de la demande des usagers.



Sur les 8 dernières années, la circulation des documents encaisse une certaine baisse, également ressentie, bien que plus légèrement, pour les seuls documents destinés à la jeunesse.



En orange, la circulation globale des documents, en vert, celle des documents destinés à la jeunesse

Les bibliothèques américaines peuvent être fières de leur bilan, même si des inquiétudes émergent en matière de maintien des effectifs : avec 1,35 milliard de visites au cours de l'année 2016, les établissements restent des lieux très prisés, avec une moyenne de 4,36 visites par citoyen, en légère baisse par rapport à 2015 (4,48 visites en moyenne).Des disparités existent, bien entendu, selon les États : on passe de 6,44 visites, en moyenne, dans l'Ohio, à 2,70 en Géorgie. Les citoyens résidant en banlieues sont en moyenne les plus fidèles, avec 4,60 visites, contre 4,02 visites pour les individus qui vivent à la campagne. Si les niveaux varient peu par rapport à l'année 2015, une tendance à la baisse se fait tout de même sentir sur les 8 dernières années.Côté personnel et finances, on compte 11,27 équivalents temps plein pour 25.000 personnes, en hausse (11,19 en 2015), dont 3,92 bibliothécaires et 7,35 emplois rémunérés au sein des bibliothèques américaines. Les apports financiers de la part des collectivités locales sont en hausse (35,19 $ contre 34,53 $ l'année dernière), ceux des États en baisse (2,83 $ contre 2,86 $) et ceux du gouvernement fédéral restent stables (0,14 $).L'intégralité du rapport, réalisé à partir des réponses d'un peu plus de 9000 bibliothèques américaines, est accessible ci-dessous.