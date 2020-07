18 semaines de roman feuilleton : 55 jours, la parole aux adolescents

Amorcé sous le titre Le journal des enfants (confinés) des livres, France Info a bousculé son rendez-vous hebdomadaire. Il est alors devenu Le journal des enfants (déconfinés) des livres, et bascule désormais sur un autre format : le roman-feuilleton. Le récité débutera à compter du 26 juillet, sous le regard et le travail de Cécile Ribault Caillol. Rendez-vous avec 55 jours, une coproduction France Info/Casterman.









Face à la crise sanitaire, le rendez-vous de franceinfo « les enfants des livres » s’est adapté à la situation pour proposer « le journal des enfants (confinés) des livres » devenu par la suite « le journal des enfants (déconfinés) des livres ». Chaque dimanche, sur le web, le rendez-vous de Cécile Ribault Caillol a permis à des jeunes de 11 à 18 ans de partager leurs récits sur leur expérience de confinement et sur les semaines qui ont suivi. 55 jours est le titre du roman-feuilleton créé sur le web par ces huit écrivains en herbe.



Anna, Noam, Alexandre, Mira, Tom, Jeanne, Malo et Lola ont imaginé et écrit chacun à leur tour les chapitres d’une fiction, désormais disponible sur le web, qui s’est enrichie au fil des semaines.



Co-créés avec Bertrand Puard, auteur de CTRL+ALT+SUPPR et les éditions Casterman, 55 jours offre une immersion au cœur de la vie quotidienne et imaginaire de ces adolescents. Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards, a rejoint cette aventure littéraire en apportant à chaque nouveau chapitre un dessin original.



« Ce roman, écrit par des adolescents et pour les adolescents, est à la fois un témoignage vivant de la façon dont ils ont vécu cette période inédite et aussi la preuve que, malgré tout, l’imagination ne se confine pas ! », note Cécile Ribault Caillol, journaliste à franceinfo.







On retrouvera en attendant les émissions Les enfants des livres à cette adresse.