19 200 livres numériques de mieux pour les adolescents

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse avait lancé Read-y avec le concours de Digital Luxembourg. Objectif : une bibliothèque de loisirs, destinée aux adolescents et lycéens, qui soit accessible sur les appareils mobiles contemporains.Une première liste de 20.000 titres numériques — toujours dans les trois langues — ouvrait le bal, disponible également pour les enseignants et les bibliothécaires.« Les jeunes de plus de 14 ans détenteurs d’une carte de la BnL ou de l’une des bibliothèques publiques partenaires d’ebooks.lu pourront également emprunter les contenus read-y. À partir de mi-juillet, l’offre read-y sera intégrée dans l’offre existante de ebooks.lu de plus de 150.000 ebooks et sera également accessible via le moteur de recherche de la BnL a-z.lu », indiquait le gouvernement.Désormais, on compte sur l’offre suivante :• 595.000 ebooks scientifiques (droit, sciences naturelles, technologies, sciences humaines et sciences sociales)• 163.000 ebooks du projet ebooks.lu (romans, lectures de loisirs, jeunesse)• 77.800 ejournals (revues scientifiques)• 390 bases de donnéesEt pour la jeunesse, des titres parmi les plus grands best-sellers sont intégrés : Dirt Diary Series, Fantastic Beasts, The Hunger Games, Malala's Magic Pencil, Mein Lotta Leben, Tom Gates ou encore Harry Potter. Read-y comporte des fonctionnalités nombreuses et pratiques : lecture hors ligne ; réservation des livres déjà en consultation ; recherche de définitions dans le dictionnaire intégré ; ajout et conservation de notes et commentaires…C’est toujours avec OverDrive que la bibliothèque collabore. Pour ce qui est de la fiction en français, 536 titres sont proposés, contre 3053 en allemand, et 8481 en anglais. Ce qui fait que l’on est encore un peu loin des 19.200 (précisément), qui viennent d’être versés, mais les moteurs de recherche ne sont peut-être pas encore mis à jour.