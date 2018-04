1984 retraduit : rendre la terreur de Big Brother “dans toute son immédiateté”

Dans la liste des 10 livres préférés de Stephen King, on retrouve le roman dystopique de George Orwell. Depuis quelques années, 1984 revient régulièrement dans l’actualité — preuve évidente de son inaliénable modernité. Alors qu’il a célébré ses 70 ans, l’ouvrage va être retraduit chez Gallimard.



Indétrônable, assurément : 1984 raconte cet univers d’oppression où l’on brûle les livres, interdisant aux humains la moindre forme d’individualité. Dès ses premiers pas, le Kindle d’Amazon avait d’ailleurs été assimilé à Big Brother, cette entité omnisciente, qui régente la vie quotidienne des habitants d’une ville de Londres changée en État policier et totalitaire.

Et pour cause : si Big Brother contrôle tout un chacun, dès le début, le Kindle avait été conçu comme une solution de renseignement poussée. La moindre lecture, la moindre utilisation ou connexion, était stockée dans les serveurs d’Amazon. Une sorte d’espion des lecteurs, dont Amazon était en mesure de prendre les commandes et le contrôle à distance — du fait de sa connectivité au net.

On se souvient d’ailleurs qu’une édition de 1984 avait été supprimée des appareils Kindle en juillet 2009 : les versions numériques du roman avaient tout bonnement disparu des appareils, prétextant le respect du droit d’auteur.

Kindle, Snowden, Trump : Big Brother est éternel



À l’époque, le scandale fut immense : si Amazon expliquait bien qu’en achetant le livre pour le Kindle, l’usager n’en devenait pour autant pas propriétaire, il ne précisait pas le moins du monde que les ebooks seraient supprimés sans avertissement du lecteur ebook. Quelque temps plus tard, les héritiers d’Orwell avaient même comparé la firme de Jeff Bezos au Ministère de la Vérité, alors qu’un conflit sans précédent s’éternisait avec le groupe Hachette.

Et que, justement, 1984 avait abusivement été utilisé par Amazon pour tenter de gagner l’opinion publique à sa cause.

Depuis, et à plusieurs reprises ces dernières années, 1984 est devenu un symbole de l’oppression — plus violente dans le monde numérique que jamais. Et plus perverse également. Avec l’avènement de l’administration Trump, instaurant le royaume des faits alternatifs et de la novlangue, pratiquée comme jamais, le livre avait connu l’an passé une nouvelle explosion des ventes.

En 2013, il en était allé de même alors qu’éclatait le scandale Snowden. L’ancien employé de la CIA, Edward Snowden, avait démontré comment les États-Unis s’étaient donné les moyens de fliquer drastiquement les citoyens américains. À l’époque, Barack Obama s’était trouvé quelque peu mal à l’aise devant les révélations, et incapable de justifier le comportement de la CIA...

On apprenait alors que les ventes du livre grimpaient considérablement. D’autant plus que les révélations apportées par Edward Snowden montrent bien que l’ensemble du réseau de surveillance glisserait sans peine vers une vision noire du type 1984, tout particulièrement dans la société numérique contemporaine.

Jusqu’à présent, en France, c’est le texte d’Amélie Audiberti qui faisait autorité dans la collection Folio, depuis 1950, année de sa parution en France chez Gallimard. Mais ce 24 mai, la maison d’édition va publier une traduction revue complètement par Josée Kamoun du roman de George Orwell.

Année 1984 en Océanie. 1984 ? C’est en tout cas ce qu’il semble à Winston, qui ne saurait toutefois en jurer. Le passé a été oblitéré et réinventé, et les événements les plus récents sont susceptibles d’être modifiés. Winston est lui-même chargé de récrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout. Il n’est pas une âme dont il ne puisse connaître les pensées. On ne peut se fier à personne et les enfants sont encore les meilleurs espions qui soient. Liberté est servitude. Ignorance est puissance. Telles sont les devises du régime de Big Brother. La plupart des Océaniens n’y voient guère à redire, surtout les plus jeunes qui n’ont pas connu l’époque de leurs grands-parents et le sens initial du mot « libre ». Winston refuse cependant de perdre espoir...

Josée Kamoun, dans une note, revient sur cet exercice : tout le monde, ou peu s’en faut, a lu 1984 dans son jeune âge. « Ou du moins nous croyons l’avoir lu, car nous demeure familière la formidable physionomie de Big Brother, qui nous regarde depuis tous les carrefours, et l’œuvre reste pour nous une charge implacable des fonctionnements du pouvoir totalitaire », indique-t-elle.

Mais la traduction originellement commercialisée avait eu « tendance à aseptiser le texte par une espèce de bienséance obligée dans les années cinquante qui se manifeste par certains choix lexicaux “convenables” et à l’opacifier comme une vitre sale par une grammaire, une syntaxe lourdement académiques ».

Le choix opéré aura donc été celui de revenir à un texte restituant « la terreur dans toute son immédiateté, mais aussi les tonalités nostalgiques et les échappées lyriques d’une œuvre brutale et subtile, – équivoque et génialement, manipulatrice ».



Les Éditions Gallimard nous ont ainsi fait parvenir un extrait de la nouvelle traduction, mise en regard de celle d’Amélie Audiberti, de 1950.





Traduction 1950 d’Amélie Audiberti



C’était une journée d’avril froide et claire. Les horloges sonnaient treize heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s’efforçait d’éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des « Maisons de la Victoire », pas assez rapidement cependant pour empêcher que s’engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable.

Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l’une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d’un mètre : le visage d’un homme d’environ quarante-cinq ans, à l’épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux.

Winston se dirigea vers l’escalier. Il était inutile d’essayer de prendre l’ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d’ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C’était une des mesures d’économie prises en vue de la Semaine de la Haine.

Son appartement était au septième. Winston, qui avait trente-neuf ans et souffrait d’un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s’arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l’ascenseur, l’énorme visage vous fixait du regard. C’était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende, sous le portrait, disait : BIG BROTHER VOUS REGARDE.



C’est un jour d’avril froid et lumineux et les pendules sonnent 13h. Winston Smith, qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la Résidence de la Victoire, pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s’engouffrer avec lui.

Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur trop grande pour l’intérieur. Elle ne représente qu’un énorme visage de plus d’un mètre de large, celui d’un bel homme de quarante-cinq ans environ, à l’épaisse moustache noire et aux traits virils. Winston se dirige vers l’escalier. Il est inutile de chercher à prendre l’ascenseur, qui fonctionne rarement, même en période faste, et en ce moment le courant est coupé en plein jour par mesure d’économie à l’approche de la Semaine de la Haine. L’appartement est au septième et Winston, qui a trente-neuf ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À chaque palier, en face de la cage d’ascenseur, la face énorme sur l’affiche l’observe, car c’est un de ces portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. BIG BROTHER TE REGARDE, dit la légende inscrite au-dessous.

Indéniablement plus vivante...George Orwell, trad. Josée Kamoun — 1984 — Gallimard, Éditions Du Monde entier — 9782072730030 – 20 €