1Lib1Ref : la campagne Wikipedia “plus importante que jamais”

Après une première phase du 15 janvier au 5 février 2020, la campagne #1Lib1Ref (1 bibliothécaire, 1 référence) se tiendra de nouveau du 15 mai au 5 juin prochain. L’objectif reste le même : faire de Wikipedia un site de références fiable en sollicitant la contribution des bibliothécaires dans le monde.





pixabay license



Depuis 2016, l’opération #1Lib1Ref invite les bibliothécaires du monde entier à s’engager dans une aide au sourcing afin d’améliorer les références de Wikipédia. Pour les aider dans ce vaste projet, un kit de sensibilisation est disponible en ligne,



Les professionnels des bibliothèques peuvent également se servir de l’outil Citation Hunt ou « chasse à la citation » qui leur permet d’identifier aléatoirement des passages d’articles Wikipédia où il manque des sources secondaires. Chaque bibliothécaire peut ensuite améliorer l’article s’il dispose des sources adéquates.



Toute référence ajoutée à une source fiable aide les lecteurs à travers le monde. Parce que tout le monde peut éditer Wikipédia, la communauté a élaboré une méthodologie pour garantir la qualité des informations dans ses articles : des références aux sources fiables pour permettre aux lecteurs de Wikipédia de « vérifier » l’information.



Cette stratégie permet à la communauté mondiale de volontaires de travailler efficacement en vue d’atteindre la vision de Wikipédia : « La somme de toutes les connaissances humaines ».

Depuis 2016, l’opération #1Lib1Ref invite les bibliothécaires du monde entier à s’engager dans une aide au sourcing afin d’améliorer les références de Wikipédia. Pour les aider dans ce vaste projet, un kit de sensibilisation est disponible en ligne, sur la page du projet Les professionnels des bibliothèques peuvent également se servir de l’outil Citation Hunt ou « chasse à la citation » qui leur permet d’identifier aléatoirement des passages d’articles Wikipédia où il manque des sources secondaires. Chaque bibliothécaire peut ensuite améliorer l’article s’il dispose des sources adéquates.Toute référence ajoutée à une source fiable aide les lecteurs à travers le monde. Parce que tout le monde peut éditer Wikipédia, la communauté a élaboré une méthodologie pour garantir la qualité des informations dans ses articles : des références aux sources fiables pour permettre aux lecteurs de Wikipédia de « vérifier » l’information.Cette stratégie permet à la communauté mondiale de volontaires de travailler efficacement en vue d’atteindre la vision de Wikipédia : « La somme de toutes les connaissances humaines ».

Déjouer les fake news, informer les populations



Avoir plus de références permet de conforter le statut de Wikipédia comme outil fiable. Mais cette mission n’a « jamais été aussi importante qu’en ces temps troublés de pandémie de COVID-19 » affirme le communiqué. En cette période propice à la circulation massive de rumeurs – notamment sur internet – l’accès équitable à des informations fiables et impartiales est crucial.



D’ailleurs, Wikipédia et les autres projets Wikimédia ont enregistré un nombre de pages vues record au cours des dernières semaines, reflétant le besoin des citoyens du monde entier d’obtenir des informations fiables.



Coronavirus : Un dispositif inédit

de prévention des fake news



Ainsi, cette nouvelle campagne #1Lib1Ref sera « un peu particulière ». L’accent sera mis davantage sur l’augmentation de contenu de qualité pour les milliards de personnes qui restent à la maison pendant cette crise sanitaire, précisent les organisateurs.