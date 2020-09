2,5 millions £ de livres anciens volés, retrouvés dans un sous-sol de Roumanie

Le butin toujours en vadrouille

crédit photo : Metropolitan Police Service

Dérobés en janvier 2017 dans un entrepôt de transit postal, à Feltham, les ouvrages devaient s’acheminer vers une vente aux enchères à Las Vegas. Deux hommes, Daniel David et Victor Opariux se sont introduits par effraction en creusant des trous dans le toit, avant de descendre en rappel. Le tout en évitant soigneusement les multiples capteurs qui auraient signalé leur intrusion.Durant cette opération qui aura pris cinq heures, ils ont sorti les ouvrages remplissant 16 sacs, et pris la fuite avec leur complice Narcis Popescu - qui attendait dans une voiture. Le véhicule avait été découvert totalement nettoyé à la javel.L’an dernier, les premières conclusions avaient déjà permis l’arrestation de 15 suspects pour les quelque 260 ouvrages volés . 45 perquisitions avaient été menées afin de remettre la main sur ces éditions rares, des XVIe et XVIIe siècles — des éditions originales de Galileo Galilei ou encore Isaac Newton…Mais les livres manquaient toujours à l’appel, en dépit de la collaboration européenne policière. Et ce, jusqu’à une fouille organisée à Neamt, dans le nord de la Roumanie orientale : les forces de l’ordre ont fouillé la propriété ce 16 septembre et découvert au sous-sol des livres soigneusement emballés et cachés dans une fosse à ciment.« Ces livres sont extrêmement précieux, mais surtout ils sont irremplaçables et d’une grande importance pour le patrimoine culturel international », indique le détective Andy Durham.Les suspects faisaient partie d’un groupe criminel organisé roumain, responsable d’une série de plusieurs cambriolages perpétrés dans des entrepôts britanniques — toujours avec la même méthode. Une partie réalisait le vol, et prenait la fuite quand le crime était achevé, et une autre équipe s’emparait alors des biens.via Guardian