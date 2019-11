20 années de défense de la liberté d'expression : Livres comme l'air

Samedi 23 novembre 2019, 16 heures à la Grande Place, le Salon du livre de Montréal accueillera la 20e édition de l’événement, un moment intense où des écrivains québécois apporteront leur soutien à des consœurs et confrères persécutés. Le Salon dédie d’ailleurs la journée du 23 novembre à la liberté d’expression.Dans une version plus émouvante que jamais de Livres comme l’air , animée par Laurent Dubois, directeur général de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), les comédiens Marie Michaud et Michel Laperrière liront des remerciements reçus de la part de certains écrivains libérés.Anaïs Barbeau-Lavalette dédicacera l’un de ses livres à la Saoudienne Nouf Abdulaziz Al Jewari, David Goudreault au Turc Nedim Türfent, et Stanley Péan à la Vietnamienne Trân Thi Nga.Michel Marc Bouchard et Larry Tremblay présenteront à nouveau les prisonniers avec lesquels ils ont déjà été jumelés il y a quelques années et qui sont toujours emprisonnés : le Syrien Jihad Asad Mohamed et le Chinois Ilham Thoti.Pour une deuxième année, le porte-parole de Livres comme l’air est l’auteur et illustrateur Jacques Goldstyn, qui porte bien haut le flambeau de la défense de la liberté d’expression.Amnistie internationale Canada francophone et le Centre québécois du P.E.N. international feront parvenir les livres dédicacés aux auteurs emprisonnés. Les pétitions signées par le public et recueillies par les bénévoles d’Amnistie internationale Canada francophone seront transmises aux gouvernements des pays où sont détenus les écrivains.