200.000 € collectés pour une réédition de l'oeuvre de Lovecraft chez Mnémos

Publiée pour la première fois en français dans les années cinquante, l’œuvre de Lovecraft fascine depuis des générations de lecteurs malgré une traduction critiquée. Partant de ce constat, les éditions Mnémos entendent offrir aux fans et à ceux en devenir une retraduction complète de l'œuvre par David Camus, spécialiste et passionné de l’auteur, le tout dans une édition prestige et ce, grâce au financement participatif via le site Ulule.





On ne présente plus l’écrivain de Providence, créateur de Cthulhu et maître du fantastique, friand d’horreur cosmique. Il est cependant largement répandu chez les adeptes d’Howard Phillips Lovecraft de convenir que les traductions faites de son œuvre en langue française sont datées et décevantes, mettant à mal le style si particulier de l’auteur, voire le texte lui-même.





Pour y remédier, depuis le 28 février, la maison d’édition française Mnémos a lancé une campagne de financement participatif qui ne cesse de grimper. Malgré une demande de base de 10.000 €, le plafond a explosé avec 120.000 € récoltés en 4 jours. Il reste encore 18 jours aux retardataires pour débloquer les dernières améliorations en réserve des éditions pour enrichir cette version déjà luxueuse des œuvres de l’intégral de H.P. Lovecraft, via Ulule.



Il faudra un peu de patience cependant aux contributeurs : si David Camus, traducteur en charge du projet, doit partir sur les traces de l’auteur à Providence pour commencer le travail, ce dernier promet d'être colossal. De longs mois en perspective. Ainsi, la livraison des cinq volumes est prévue pour le 20 août 2019, une date forte de sens puisqu’il s’agit de la date d’anniversaire de l’auteur.





Des améliorations ne cessent d’être apportées depuis le début de la collecte. Ainsi les livres se sont déjà vus agrémentés d’une couverture cartonnée illustrée par l’artiste peintre polonais Zdzislaw Beksinski, de cartes dessinées des univers imaginés par Lovecraft, de lexique de traduction, d’un coffret, de 30 illustrations intérieures en couleur, d’articles de fond, de préfaces et postfaces (par S. T. Joshi, David Camus et Patrice Louinet) et sera imprimé sur du papier premium. Autant dire qu’on ne rigole plus.





On retrouvera parmi les cinq volumes : Les Contrées du Rêve, Les Montagnes hallucinées et autres récits d’exploration, L’Affaire Charles Dexter Ward, Le Cycle de Providence et Histoires horrifiques, poésie ainsi l’essai Épouvante et surnaturel en littérature, dont la traduction a été débloquée au cours de la campagne.



Ce beau projet fait suite aux nombreux retours et demandes qui ont suivi la sortie du coffret prestige de l’œuvre de Clark Ashton Smith. C’est avant tout un projet éditorial de fond, mais aussi de forme pour créer une édition de luxe tel que l’on voudrait tous posséder traduisant une passion pour les beaux livres de la part des éditions.