200 millions € pour la culture en Île-de-France

photo : stand de la Région Île-de-France, à Livre Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La présidente de la région Île-de-Frace a ainsi « fait part aux professionnels réunis au siège de la Région de sa volonté d’inscrire un volet culturel dans le prochain Contrat de plan État-Région (CPER) pour la période 2021-2027, doté de 200 M€. (50 % État, 50 % Région). La Région Île-de-France est la seule région à ne pas disposer aujourd’hui de volet culturel dans le CPER en cours (période 2015-2020) », indique un communiqué de la Région.À cette heure, le budget alloué par la région s’élève à 120 millions €, soit 45 % de hausse en regard de 2015 – 83 millions €. « L’engagement pris initialement était de l’augmenter de 20 % d’ici la fin de la mandature : cet objectif est tenu depuis décembre 2019 et le budget dédié à la culture a encore crû cette année avec le vote du budget supplémentaire au mois de juin dernier, dans le cadre du Plan de relance de la Région Île-de-France », souligne la présidente.Dans le cadre du Plan d’urgence pour la culture de la Région Île-de-France de 20 M€, notons que 1,5 million a été alloué à l’aménagement et l’équipement des lieux comme les librairies, théâtres ou cinémas. Une aide exceptionnelle de 1,5 million € leur a également été attribuée.Les pertes d’exploitation se voyaient palliées par une aide forfaitaire de 5000 € pour ces mêmes établissements.Enfin, côté artistes-auteurs, une enveloppe de 1,1 million € a été instaurée pour des résidences d’écrivains et approches autour de l’Éducation artistique et culturelle. Enfin, les lycéens ont pu bénéficier de 150.000 € de chèques-lire, à dépenser en librairie…