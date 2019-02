2018, mauvaise année pour l'édition : quel seuil de rentabilité pour le livre ?

Marco Verch, CC BY 2.0



L’association des Pays de Loire, Ciclic, propose à cet effet une formation aux éditeurs locaux, visant « à leur fournir une meilleure efficacité opérationnelle pour le calcul du seuil de rentabilité des ouvrages ». L’objectif est bien de parler d’argent, dans un contexte difficile, et une année 2019 qui s’annonce d’ores et déjà plus complexe encore.Ce stage est organisé autour de deux temps, indique Ciclic :• Une journée commune à tous les stagiaires pour approfondir les aspects techniques du calcul du seuil de rentabilité ainsi que les outils connexes (coût de production, coût éditorial, coefficient, etc.) ;• Complétée d’une séance de travail de 2 heures avec chaque stagiaire (à distance) pour adapter cet apport théorique aux outils utilisés par les maisons d’édition concernées.La démarche proposée repose sur une approche essentiellement concrète fondée sur la double expérience du formateur (éditeur et consultant spécialiste de la gestion d’entreprise d’édition). L’utilisation de cas d’application concrets facilitera l’appropriation des concepts étudiés. Une part importante sera laissée aux participants pour apporter leurs témoignages et les questions particulières les concernant.La formation proposée s’articule en deux volets :Structure du calcul du seuil de rentabilité d’un ouvrageLe coût de productionLe coût éditorialLe coût des circuits de distributionImpact des retoursLes particularités des à-valoir versés aux auteursIntégration des frais de structureLien entre seuil de rentabilité et trésorerieÉléments de tableau de bordAnalyse des outils de gestion utilisés au quotidienAdaptation de ces outils à la réalité du marché de chaque maison d’éditionMise en évidence des paramètres majeurs d’optimisation de la gestionChaque stagiaire recevra un livret de formation comprenant l’ensemble des supports de formation ainsi que les annexes utiles éventuelles.Seuls dix places sont proposées, les premiers inscrits ( à cette adresse ) seront donc les mieux servis. Le programme à cette adresse