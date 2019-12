2019, année record du Kindle, grâce aux auteurs indépendants

Giorgio Minguzzi, CC BY SA 2.0

Pour l’ensemble des appareils Kindle, poursuit la firme, le Black Friday 2019 représente la meilleure année de ventes depuis toujours. Et les ventes de livres pour ces machines « continuent de croître d’une année sur l’autre ».Le catalogue de Kindle Unlimited — le service d’abonnement avec lecture jusqu’à plus soif — compte plus d’un million de titres. Et sur les 12 derniers mois, les auteurs prenant part au programme de rémunération se sont partagé 298,9 millions $. Ce dernier implique de confier exclusivité son ouvrage à Amazon, depuis Kindle Direct Publishing, pour accéder à la cagnotte que la société alimente chaque mois.Maintenant le flou le plus total, Amazon continue d’agiter son miroir aux alouettes : « Des milliers d’auteurs indépendants […] ont gagné plus de 50.000 $ grâce aux ventes de leurs livres […], et plus d’un millier ont passé les 100.000 $ de droits d’auteurs. »