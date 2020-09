2019 : le chiffre d'affaires des éditeurs en croissance de 5 %

illustration : IvanPais CC0

D’ordinaire communiqué en juin, le rapport d’activité du SNE 2019/2020 vient tout juste de sortir. Mais l’ambiance est plombée par la crise Covid qui a durement touché : un quart des maisons estime qu’elles perdront plus de 40 % de leur CA sur 2020, selon une enquête du SNE. 18 % des nouveautés de 2020 seront d’ailleurs reportés ou annulés.Et la fragilisation des maisons se retrouve sur trois points :> Un redémarrage des librairies et des points de vente assez lent.> Une baisse de la demande des lecteurs, qui pourraient avoir d’autres priorités que le livre et la lecture une fois sortis du confinement.> Des ressources financières insuffisantes pour accompagner l’effort de reprise.Le bilan de la crise s’écrit chaque jour un peu plus, mais en attendant, revenons à 2019. Avec 5,09 % de hausse du chiffre d’affaires, ce sont 2,806 milliards € générés par les éditeurs qui ont été réalisés. En 2018, 2,67 milliards € avec 419 millions d’exemplaires vendus — 435 millions en 2019.Même l’édition numérique a profité d’une embellie, avec 232,3 millions € réalisés, soit 9,2 % de croissance. Les ventes numériques représentent désormais 8,72 % des ventes éditeurs — bien que les secteurs professionnel et universitaire continuent de peser massivement : 163,8 millions € en 2019, contre 157,3 millions € l’an passé.Autre grand rendez-vous manqué, celui de 2020 Année de la BD en France. Pourtant, sur 2019, le secteur a encore connu une hausse des ventes avec 11,3 % de croissance, soit 30,7 millions €. En valeur, c’est la 6e catégorie de l’édition en France.Mais 2019 fuit résolument l’année de l’édition scolaire, qui enregistre une progression de 35,9 % — pour représenter 14,6 % du marché du livre l’an passé. L’entrée en vigueur des réformes du lycée et de la voie professionnelle, préparée par Jean-Michel Blanquer en 2018, n’y est pas étrangère.On peut retrouver l’intégralité du rapport d’activité à cette adresse ou ci-dessous.