2020, année Musso : Skidamarink, son premier roman, revient en librairie

À quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol de La Joconde et l’enlèvement de l’homme d’affaires américain William Steiner, dont la firme règne en maître sur l’industrie de l’informatique et du multimédia. Quatre personnes reçoivent un morceau de la toile et une convocation à un mystérieux rendez-vous dans une petite église de Toscane : Magnus Gemereck, célèbre professeur de génétique ; Vittorio Carosa, prêtre italien ; Barbara Weber, femme d’affaires arriviste ; et Theo McCoyle, le narrateur, ex-avocat franco-américain retiré en Bretagne, malgré son jeune âge...



Tous quatre vont ainsi se rencontrer et tenter, seuls, de résoudre cette énigme : que signifie ce vol spectaculaire ? Qui est le mystérieux expéditeur des paquets ? Et pourquoi les a-t-il choisis, eux ? Sur fond de manipulation génétique et de course à la Maison-Blanche, s’engage alors une véritable traque. Un thriller brillant, plein de finesse et d’intelligence, qui nous questionne sur la société occidentale actuelle, dominée par la course au progrès à tout prix, l’individualisme et l’appétit de puissance.

Versions d'occasion affolantes ou pirates ?









La vie est un roman, sorti le 26 mai, aura fait le bonheur des libraires, au sortir du confinement. Un best-seller, après quasi trois mois d’inactivité, personne ne le refuse.Skidamarink fut le tout premier roman de Guillaume Musso, avant qu’il n’embarque pour l’écurie XO. Le pitch n’a pas vraiment pris une ride :Évidemment, on a le sentiment que Dan Brown se retrouve dans les pages, mais le Da Vinci Code, n’est sorti qu’en mars 2003, près de deux ans plus tard. Et non pas quatre, comme l’indique le romancier à l’AFP.« Au fil des années, le livre est devenu introuvable en librairie et les exemplaires en circulation ont atteint des prix stratosphériques sur les sites d’enchères en ligne, au point que je déconseillais à ceux d’entre vous qui m’en parlaient de les acquérir », poursuit Guillaume Musso.La version sera republiée telle qu’elle sortit voilà près de 20 ans « dans son jus, avec les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités », relève l’auteur, qui à l’époque de l’écriture commençait sa carrière de professeur.« J’ai écrit beaucoup de livres après Skidamarink mais ce premier gardera pour toujours une saveur particulière », se souvenant que c’est alors sa mère qui avait relu et corrigé son premier ouvrage.Introuvable ? Presque. De fait, on en trouve des versions d’occasion, en ligne, entre 299 € et 393,95 € : la célébrité de Guillaume Musso a dû jouer sur les évaluations.L’autre point est qu’avec le temps, les versions pirates se sont multipliées : il suffit de quelques clics pour mettre la main sur Skidamarink en ebook (PDF ou EPUB), sans trop se fouler. Outre l’intérêt commercial que de disposer d’une nouvelle sortie — sans parler de La vie secrète des écrivains et Et après… suivi de Sauve-moi, qui sortiront en éditions collector chez Pocket les 28 octobre et 5 novembre — 2020 devient l’année Musso.En effet, entre janvier et avril, trois autres livres sortaient : La vie secrète des écrivains en gros caractères et en version poche (mars) ainsi que Un appartement à Paris (ebook, Éditions de l’Épée).En somme, 7 livres brandés Musso sur une année, record absolu, probablement, pour l’auteur antibois, traduit en quarante langues.





