2020, résurrection des Crados : R. L. Stine signe pour une nouvelle série

Véritable phénomène des années 80-90, les cartes à collectionner Les Crados feront leur grand retour à l’automne prochain dans une série de R. L. Stine. Pour ce projet, l’auteur américain mondialement connu pour sa saga Chair de Poule sera accompagné de Joe Simko et Jeff Zapata, deux illustrateurs de longue date de l’univers de Art Spiegelman.



Mathieu le dégueu, Lulu Poilue, Renée Morvoné, Gaston Boutons, Mauvaise Hélène, Frédéric Atomic, Marcel Cervelle, Débile Emile ou encore Agnès Tête-de-fesses auront marqué des générations d’enfants.

Distribuées en France par Avimages à partir de 1989, les cartes autocollantes Les Crados étaient adaptées de la série originale Garbage Pail Kids créée par Art Spiegelman et Mark Newgarden ont fait l’objet de plusieurs produits dérivés : poupées, t-shirts, jeux de société ou encore figurines.



Un film a même vu le jour en 1987 avec Rod Amateau derrière la caméra.













« Les Crados sont affreux, bruyants, bordéliques, incontrôlables... et ont complètement perdu la tête. En d'autres termes, MON genre d'enfant ! » a déclaré R. L. Stine. « J'espère que cette série de livres capturera tout le plaisir du comique tarte à la crème de ces personnages si uniques et horribles afin que tous les enfants puissent lire et rire. » Ces petits morveux se verront prochainement adaptés dans une série de trois ouvrages de R. L. Stine. L'auteur américain a en effet signé un accord avec The Topps Company, producteurs des cartes autocollantes et la maison d'édition Abrams Books, révèle Entertainment Weekly

Si la couverture de Welcome to Smellville est d’ores et déjà connu, une autre version, illustrant R. L. Stine en Crado a été révélée sur les réseaux sociaux :

Hey, I'm a Garbage Pail Kid! Did you read about my new book series? https://t.co/hrKuq9WimJ pic.twitter.com/mD65uayNLn — R.L. Stine (@RL_Stine) February 21, 2020

Les ouvrages seront illustrés par Jeff Zapata ainsi que Joe Simko pour les couvertures. Quatre cartes d’autocollants exclusives à collectionner seront évidemment à découvrir avec le livre. Le premier titre intitulé Welcome to Smellville sera publié le 6 octobre prochain. Il présentera Les Crados qui devront combattre leurs ennemis et autres brutes du collège.