21 CM de Bret Easton Ellis : c'est beaucoup, mais jamais assez

Dans un premier temps, Augustin Trapenard traversera l’Atlantique, et ce n’est pas banal — ce sera au tour de Bret de se rendre en France pour le Salon Fnac Livres édition 2019. Un rendez-vous à Los Angeles, que l’on pourra redécouvrir — ainsi que toutes les émissions de l’année, rediffusées en clair chaque samedi.C’est au volant d’une Mercedes décapotable de 1978 identique à celle de son adolescence que Bret Easton Ellis convie Augustin à une balade dans la ville qui a nourri nombre de ses romans depuis bientôt 35 ans.Une plongée dans la jeunesse dorée et désœuvrée des années 80, biberonnée a MTV et traversée par toutes les addictions. La balade se termine a l’observatoire Griffith et sa vue imprenable sur LA où furent tournées des scènes mythiques de cinéma (La Fureur de vivre, La La Land...}.Pour la deuxième partie, c’est Bret Easton Ellis qui fait le chemin inverse pour s’installer dans la bibliothèque d’Augustin et participer a la traditionnelle conversation sur ses influences littéraires et musicales, puisque ses romans sont truffés de références a des tubes pop des dernières décennies, symboles de la société de consommation américaine.Retour sur le Pacifique et plus précisément ou Chateau Marmont, hôtel mythique incarnant la coolitude d’Hollywood, fréquenté entre outres par Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Robert de Niro ou Leonardo Di Caprio. Le lieu a inspiré plusieurs scènes des romans de l’auteur, de Glamorama & Suite{s) Impériale(s).Bret Easton Ellis invite Augustin Trapenard a découvrir le bungalow n° 4, suite mythique jadis occupée par Humphrey Bogart notamment. L’occasion de parler notamment de ses rêves de cinéma et de ses désillusions.