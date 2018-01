21 cm de plus pour Augustin Trapenard sur Canal +

Depuis le 9 mai 2016, date à laquelle il a reçu Patti Smith, Augustin Trapenard a installé 21 CM Le Canal Littéraire comme un rendez-vous culturel incontournable à la télévision. Un nouveau rendez-vous, 21 CM DE PLUS sera, à partir du 10 février 2018, proposé tous les samedis en clair à 13H40 sur Canal + .







L’émission, devenue mensuelle depuis octobre 2016, a reçu les grands noms de la littérature française et internationale : Joann Sfar, James Ellroy, Susie Morgenstern, Philippe Djian, Édouard Louis, Jean d’Ormesson, Virginie Despentes, Manu Larcenet, Leïla Slimani, Enki Bilal, Daniel Pennac, Sylvain Tesson et Paul Auster.



21 CM emmène les écrivains dans leur univers, un lieu qui a marqué leur œuvre, leur vie ou un lieu qu’ils ont à cœur de nous faire découvrir et partager. Il y est toujours question de livres mais aussi de musique lors de la séquence récurrente de la bibliothèque personnelle d’Augustin. Le concept donne un accès inédit à la littérature et à ses auteurs, avec également des séquences liées à l’actualité des livres toujours drôles et pertinentes.



Ce rendez-vous mensuel s’enrichit à partir du 10 février d’un supplément hebdomadaire, 21 CM DE PLUS, sur Canal + décalé tous les samedis en clair à 13H40 avec des rediffusions (toujours en clair) à 19H20 et le dimanche à 20H50.



En 2 minutes, Augustin Trapenard délivre son conseil de lecture de la semaine. Il explore tout le champ de l’actualité du livre, à la recherche de petites pépites. Romans bien sûr, français et étrangers, mais aussi essais, poésie, beaux-livres, bandes dessinées, ou jeunesse.



Avec 21 CM DE PLUS, 21 CM continue de grandir !