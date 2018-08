22 % des éditrices américaines ont été victimes de harcèlement sexuel

La vie professionnelle des femmes, dans l'édition, reste difficile, avec 22 % d'individus rapportant au moins un cas de harcèlement sexuel au cours de leur carrière, d'après un sondage de la revue Publishers Weekly. Les femmes sont les premières victimes, encore plus si elles sont Afro-Américaines ou issues d'autres catégories ethniques.

(Pascal Terjan, CC BY-SA 2.0)

Sur les 664 personnes qui ont fourni des réponses au sondage de Publishers Weekly sur les salaires et emplois dans l'édition, 119 ont signalé avoir subi des faits de harcèlement sexuel, soit 115 femmes et 4 hommes. Parmi les 535 femmes qui ont participé au sondage, 22 % d'entre elles ont donc eu affaire à au moins un cas de harcèlement au cours de la carrière.

Un chiffre déjà impressionnant qui s'aggrave sans doute pour les catégories déjà sous-représentées dans l'édition, notamment les employés non blancs : sur les 91 réponses reçues, 21 % relèvent des faits de harcèlement sexuel, contre 17 % des réponses des 563 autres participants à l'enquête.

Les faits de harcèlement, à 55 %, ont eu lieu au sein des bureaux, mais les conventions, foires du livre ou encore événements organisés en dehors du lieu de travail sont aussi des terrains de harcèlement sexuel. La plupart des cas signalés concernent les services des ventes ou du marketing, ainsi que la direction, ou les effectifs féminins sont généralement minoritaires.

Les sociétés les plus grandes, dont le chiffre d'affaires oscille entre 10 et 100 millions $, sont les plus susceptibles de connaitre des cas de harcèlement sexuel, ce qui s'explique par le nombre d'employés et, sans doute, une possibilité accrue de déposer une plainte auprès d'un service des ressources humaines. À ce titre, la plupart des sociétés citées par les participants au sondage disposent d'un tel service, mais seuls 40 % des femmes estiment que les plaintes ont des chances d'aboutir, contre 67 % des hommes.