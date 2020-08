“25 Images”, des récits graphiques courts et sans paroles aux éditions Martin de Halleux

< >

Joe Pinelli, Marguerite, image de couverture, 2020 Thomas Ott, La Forêt, image de couverture, 2020 Thomas Ott, La Forêt, 2020

La collection « 25 images » des éditions Martin de Halleux sera inaugurée par le retour de Thomas Ott à l'art du récit, douze ans après Dark Country, publié en 2008 par L'Apocalypse. « Une histoire courte, sans paroles, en 25 grandes images qui conduisent un jeune garçon à fuir au plus profond d'une forêt pour y trouver un refuge, mais aussi se confronter aux grandes terreurs des hommes et finalement faire l’expérience de suivre, sans peur, son propre chemin », indique l'éditeur.Les illustrations de La Forêt sont entièrement réalisées sur des cartes à gratter : avec un cutter, Thomas Ott, gratte des lignes dans la couche noire qui recouvre un carton blanc.Thomas Ott est né à Zurich en 1966 et a grandi à Birmensdorf, un petit village en bordure de forêt dans le canton de Zurich.Il est diplômé de l’École des beaux-arts de Zurich et de l’Université d’art de Zurich (ZHdK). Il vit et travaille comme dessinateur de bandes dessinées et illustrateur à Zurich et à Paris. Ses illustrations sont publiées dans différents journaux et magazines à travers le monde. Ses dessins sont exposés dans des galeries à Berlin, Milan, Paris, Zurich...La seconde parution de la collection « 25 images » sera Marguerite, de Joe Pinelli. Le lundi 12 février 1934, suite aux émeutes des ligues du 6 février, une gauche unie manifeste contre le danger fasciste. En cette journée particulière, annonciatrice du Front populaire, un peintre croise le regard d'une femme qu'il suit et dessine dans les mouvements de la ville. Mouffetard, Austerlitz, République, Gare de l’Est, Ménilmontant... un malicieux jeu de séduction dans un Paris populaire en ébullition, au tournant de l'histoire.Dans Marguerite, le peintre est toujours sur une page de gauche (sauf sur la première image où les deux personnages sont rassemblés) et Marguerite toujours sur la page de droite. En effet, la page de droite, c’est ce que le peintre voit et dessine, avec Marguerite et le décor dans son angle de vision. Avec ces 25 images, Joe Pinelli nous propose donc à la fois le récit et le cœur du récit : une promenade amoureuse dans le Paris des années trente et la réalisation des douze images dessinées par le peintre... L’ensemble judicieusement réuni dans la dernière image...Né en 1960, Joe Pinelli vit à Liège en Belgique où il enseigne le dessin, l’illustration et la bande dessinée à l’Académie royale des beaux-arts. Parallèlement à son travail d’auteur de bandes dessinées, Joe Pinelli réalise des illustrations pour, entre autres, Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal, Didier Daeninckx ou encore Patrick Pécherot. Joe Pinelli a publié plus de trente livres.[À paraître 10/11] Thomas Ott - La Forêt - Martin de Halleux - 978-2-490393-19-0 - 22 €[À paraître 10/11] Joe Pinelli - Marguerite - Martin de Halleux - 978-2-490393-20-6 - 22 €