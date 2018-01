250 000 cadeaux à Noël : les bibliothécaires en font tout un cirque

Herbert Ueckert, un passionné de cirque, constitue depuis des dizaines d'années une vaste collection d'objets autour de son domaine de prédilection. Il vient d'offrir à la bibliothèque Milner de l'Université d'État de l'Illinois, plus de 250 000 articles afin de compléter la Circus & Allied Arts Collection.





Herbert Ueckert, originaire de Sarasota, en Floride, lieu historique pour le cirque, vient de donner à la célèbre collection de l'Université d'État de l'Illinois plus de 250 000 objets de sa collection : dessins originaux de professionnels d’affiches de cirque, photographies prises sur le vif, photographies publiques, accessoires de clowns, costumes d’artistes...



Il a décidé de le faire, après avoir bien étudié la Circus & Allied Arts Collection et ses objectifs. Ayant été lui-même employé de bibliothèques scolaires à Las Vegas, il s'est décidé pour cette collection, afin de garder une idée de transmission, car cette dernière est consultable par des étudiants ainsi que le public.



La Circus & Allied Arts Collection contient des objets touchant au domaine du cirque, des carnavals, de toutes sortes d'attractions, des manèges, de la prestidigitation, des music-halls ou encore des vaudevilles... Elle fut créée en 1955 par la directrice de la bibliothèque de l'époque, Eleanor Welch.



Cette dernière souhaitait documenter le rôle important que le cirque avait pris dans l'histoire des villes de Normal (lieu de résidence de l'Université d'État de l'Illinois) et de Bloomington. Ces dernières ont accueilli des numéros d'artistes connus et étaient un lieu d'entraînement pour ces derniers.





Actuellement, la collection contient plus de 800 livres et plus de 100 000 objets tels que des photographies, des affiches de cirque, des programmes, des correspondances, des partitions et encore bien d'autres. Une partie de la collection est numérisée et consultable en ligne.

L'université est heureuse de ce don : « Les étudiants en sciences de la famille et de la consommation peuvent explorer les techniques de construction des costumes historiques, les étudiants de l'École de théâtre peuvent étudier les contrats d'artistes et les alambics publicitaires, les étudiants en art peuvent étudier les affiches originales de cirque. »



