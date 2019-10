27,67 millions € de photocopies reversés aux auteurs et éditeurs

En regard des sommes collectées en 2018, pour l’année 2017, c’est une augmentation de 630.000 € , peu ou prou, qu'affiche l'année 2018. Dans le détail, on apprend que 78.059 livres et 11.451 titres de presse sont concernés par les photocopies, avec quelques autres données. Ainsi, les œuvres photocopiées dans les organisations françaises en 2018 proviennent de près de 100 pays.Sur les publications étrangères représentent 23 % du nombre total d’œuvres utilisées, 90 % des sommes reversées reviennent à des éditeurs français.Le best-photocopié ne sera pas nommé par le CFC qui est en charge de ces collectes, mais il aura rapporté 168.716 €. Par ailleurs, 3 950 œuvres françaises se voient attribuer entre 1 000 et 5 000 euros, 436 entre 5 000 et 10 000 euros, 226 entre 10 000 et 50 000 euros et 19 se voient affecter plus de 50 000 euros.L’éditeur français le plus copié percevra la coquette somme de 2,69 millions €. Et dans la foulée, plus de 5 000 euros ont été attribués à 259 éditeurs, entre 10 000 et 100 000 euros à 128 éditeurs et plus de 100 000 euros ont été attribués à 38 éditeurs.Enfin, on découvre que 82 % des redevances sont issues de photocopies utilisées à des fins pédagogiques : pages de livres et articles de presse servent encore et toujours à des supports de cours.D’ailleurs, 14 % de ces droits proviennent des photocopies d’extraits de publications françaises effectuées à l’étranger et 4 % de celles réalisées dans les entreprises et les administrations sous forme de panoramas de presse, de copies de travail ou réalisées dans les centres de documentation.