27 pictogrammes pour se repérer facilement dans les lieux du livre

l'exemple par la signalétique

Ce 23 mai, il faudra se rendre à la médiathèque de La Grande Passerelle, à Saint-Malo, pour découvrir la présentation officielle des pictogrammes en question. Il s’agit donc de proposer des éléments graphiques qui facilitent la compréhension de l’ensemble, pour des publics, en particulier ceux en situation de handicap, et plus généralement pour toutes les personnes ayant des difficultés à lire.Un groupe de travail régional sur les pictogrammes a été créé au printemps 2014, faisant suite à la sollicitation de la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine. Piloté par Livre et lecture en Bretagne, l’objectif de ce groupe de travail était de réfléchir et de faire des propositions pour une signalétique adaptée aux personnes en situation de handicap dans les bibliothèques.Le « GT pictogrammes » rassemble des bibliothécaires et des experts du champ des handicaps (notamment les associations ADAPEI et ADEPEDA 35). La création de la base des pictogrammes a nécessité un accord sur la nature des éléments graphiques à créer et plusieurs phases de tests auprès de personnes en situation de handicap ou avec des difficultés de lecture.Le travail de création de la base de données a été confié à Hélène Gerber, graphiste dans le Morbihan, choisie à la suite d’un appel d’offres.Renseignements et inscriptions à télécharger dans ce PDF :