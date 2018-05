3 000 bandes dessinées et dérivés donnés à la Bibliothèque du Congrès

Le collectionneur et entrepreneur américain Stephen A. Geppi a fait don de quelque 3 000 bandes dessinées, œuvres d’art originales, photos, affiches, journaux, pins et encore d’autres documents à la Bibliothèque du Congrès. Parmi ces planches rares ou objets, six storyboards détaillant l’action du premier dessin animé de Mickey Mouse, Plane Crazy, datant de 1938.





Steve Geppi est un éditeur-distributeur américain de comics. Il est le propriétaire et PDG de Diamond Comic Distributors à Baltimore, dans le Maryland. L’ensemble des documents qu’il a donné à la Bibliothèque du Congrès valent plusieurs millions de dollars.



Sa collection avait déjà été exposée au public, dans sa ville d’origine. Elle rassemble des bandes dessinées depuis 1938 jusqu’à 1985. Les styles ainsi que les contenus sont extrêmement variés.



La collection comprend également des affiches cinématographiques et des objets illustrant comment la musique, les personnages de bandes dessinées, les icônes culturelles et les politiciens ont été popularisés au sein de la société de consommation. Parmi ceux-ci figurent des souvenirs des Beatles, une collection de bagues représentants différents personnages de comics ou des figures politiques comme Martin Luther King Jr.





Six storyboards précieux sont également présentés : ceux du premier film d’animation de Mickey Mouse par Walt Disney, en 1928. Ce don à la Bibliothèque du Congrès n’est pas anodin : elle abrite la plus grande collection de bandes dessinées du pays. « L'attrait de la bande dessinée est universel, et nous sommes ravis que ces nouveaux ajouts aux collections les rendra encore plus accessibles aux gens du monde entier » indique Carla Hayden, bibliothécaire.



Compléter une collection déjà existante



La Bibliothèque contient plus de 140.000 numéros d'environ 13.000 titres de bandes dessinées remontant aux années 1930. On y trouve de nombreuses bandes dessinées parmi les plus importantes de l'histoire, y compris la première bande dessinée vendue dans les kiosques à journaux, la première série mettant en vedette Batman et d'autres personnages emblématiques ou encore All Star Comics #8 avec Wonder Woman.



La bibliothèque détient également un exemplaire d'Amazing Fantasy #15, qui raconte l'histoire de Spider-Man, ainsi que le travail original de Steve Ditko pour ce numéro. La collection Geppi vient donc enrichir cette base solide.



De son côté, Steve Geppi exprime son ravissement : « Quand j'ai commencé à collectionner des bandes dessinées quand j'étais petit, puis, plus sérieusement, à partir de 1972, je n'aurais jamais imaginé qu'une grande partie de ma collection trouverait un foyer à la Bibliothèque du Congrès, à côté des journaux de 23 présidents, de la Bible de Gutenberg et la bibliothèque de Thomas Jefferson. Ce don aidera à célébrer l'histoire de la bande dessinée et de la culture pop et leur rôle dans la promotion de l'alphabétisation. »





Et, à entendre Steve Geppi, ce ne sera pas son dernier don.