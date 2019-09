3 polars où l'on ne joue pas impunément avec l'argent

L’univers du jeu de hasard et d’argent a toujours fasciné les cinéastes et romanciers. Le film emblématique sur le sujet reste Casino de Martin Scorsese. Le casino est aussi un formidable théâtre pour des romans policiers haletants. Pour vous qui aimez la chaleur et l’excitation que peut provoquer le jeu de hasard, nous avons fait une petite sélection des meilleurs polars du genre.





Ray Dumas, CC BY SA 2.0



La lune était noire — Michael Connelly



Michael Connelly est sans doute l’un des romanciers le plus talentueux de sa génération. Originaire de Philadelphie, il est l’auteur du célèbre Créance de Sang qui a été adapté par Clint Eastwood au cinéma.







Dans La lune était noire, on suit l’histoire de Cassie qui en liberté conditionnelle vend des voitures de luxe à Los Angeles. Hantée par son passé trouble elle s’ennuie et sait que tôt ou tard son patron voudra la mettre dans son lit.

Survient alors un vieux copain qui lui propose de faire un coup au casino Cleopatra à Las Vegas qui devrait lui rapporter une coquette somme et la sortir de son train de vie monotone. Il se trouve qu’elle connaît très bien ce casino : 5 ans plus tôt, elle avait été arrêtée dans l’établissement… (trad. Robert Pépin)

Mauvaises Nouvelles — Donald Westlake



Donald Westlake a connu le succès à partir de 1967, quand il obtient l’Edgard du meilleur roman policier pour Divine Providence (God Save the Mark). C’est un auteur prolifique et talentueux. Les polars de l’écrivain américain sont teintés d’humour tout en faisant la part belle au thriller, au fantastique et au roman noir. C’est un grand spécialiste des romans de braquage.







Il a reçu à trois reprises le prix Edgar Allan Poe et le Grand Master Award. Ses romans ont inspiré de nombreux scénaristes et réalisateurs comme Costa-Gravas (Le Couperet) ou Yves Robert (Le Jumeau). Il a aussi signé le scénario d’un film de Stephen Frears (Les Arnaqueurs).



Dans Mauvaises Nouvelles, on retrouve Dortmundeur, cambrioleur malchanceux, l’un de ses personnages récurrents. Dans cette nouvelle aventure, cet anti-héros, participe à une escroquerie impliquant une descendante d’une lointaine tribu indienne. Elle vient réclamer son héritage et diriger un casino implanté dans une réserve. Mais tout ne se passe pas comme prévu et les dollars de la salle de jeux ne tombent pas facilement dans sa poche… (trad. Jean Esch)

Casino Royale — Ian Fleming

Ian Fleming le « papa » de James Bond agent 007, était un écrivain a succès qui avait l’art de savoir captiver et passionner ses lecteurs. L’adaptation cinématographique la plus connue du roman est bien sûr le Casino Royale interprété par Daniel Craig en 2006.









Quand vous commencerez la lecture de ce Casino Royale vous découvrirez une tout autre facette du célèbre agent secret au service de sa Majesté. Nous sommes dans les années 50 et les stéréotypes sur les femmes ou les Français ont la vie dure. Bond est si réactionnaire que certaines éditions comportent une préface pour placer le roman dans son contexte et son époque afin de ne pas choquer le lecteur.



L’intrigue se déroule en pleine guerre froide, nous sommes à la genèse de l’agent « double zéro ». Sa mission est de trouver et anéantir un agent soviétique : Le Chiffre. James Bond se rend au casino de Royal-Les-Bains en France pour ruiner Le Chiffre au baccara où il espère gagner une importante somme d’argent… (trad. Jean Messin)