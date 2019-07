300 000 livres envoyés au Mozambique pour des orphelins atteints du SIDA

Poursuivre une mission humanitaire

Cette fois, c’est en s’associant avec des éditeurs, pour publier des ouvrages dans des langues locales, que l’organisation fait parler d’elle. En effet, au cours de l’été, BFA et Barefoot Books vont distribuer des livres, à destination d’enfants orphelins atteints du Sida, ainsi qu’à leurs soignants.Ce sont quatre conteneurs de 300.000 exemplaires, pour 10 titres distincts, publiés en portugais, qui vont voyager. Une marchandise et un déplacement d’une valeur de 6 millions $, qui sont arrivés à Hong Kong, pour être expédiés depuis le port.L’initiative de l’organisation vise donc à impliquer des éditeurs, pour publier des ouvrages à des fins caritatives. L’engagement premier de BFA tourne autour des dons d’ouvrages d’occasion, à des pays d’Afrique, en français, espagnol ou arabe. Cet accord avec Barefoot Books, société américaine publiant des livres pour enfants depuis 1992, a originellement été conclu en Angleterre par Nancy Traversy et Tessa Strickland.Les ouvrages sélectionnés ont des thèmes et des personnages africains, et s’accompagnent de supports pédagogiques et d’autres outils d’apprentissage. Ils comprennent des contes africains, et neuf autres histoires.Outre cette mesure, BFA a fait don de 22.000 livres, pour une valeur de 264.000 $, à la bibliothèque publique de Beira, au Mozambique. Récemment détruite par le passage d’un cyclone, l’établissement avait exprimé son besoin express de livres pour se reconstruire.L’acheminent des quelques 300.000 titres se fera, précise-t-on, sur trois années. À ce jour, ce sont 44 millions de livres qui ont été distribués par l’organisme.via Publishers Weekly