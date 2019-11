300 billets vendus pour voir Elton John, garanti sans dédicace ni photo

Elton John - domaine public





D’ailleurs, il suffit de prendre l’exemple de la rencontre prévue à la librairie Waterstones de Piccadilly Circus. Cette dernière doit intervenir le 20 novembre prochain et les tickets — 28 £ seulement ! — ont été mis en vente le 13 novembre.Il n’aura pas fallu plus de 10 secondes pour que les 300 billets disponibles soient vendus, annonce le Bookseller . Provoquant même un crash du site de réservation. Il faut tout de même du courage, vu la teneur même de l’événement.En effet, pas de photos personnelles avec Elton ni de vidéo : l’auteur ne dédicacera aucun exemplaire de son livre ni de feuille volante. Les heureux possesseurs du billet magique, qui ne sont pas informés de l’heure à laquelle la kermesse finira, ont interdiction d’apporter leur smartphone, déposé dans une zone prévue à cet effet.Des conditions drastiques, des méthodes rudes pour les fans… en réalité, ce sentiment intérieur n’a plus grand-chose de si amusant. Après, que personne ne se plaigne : au moins Sir Elton John accepte de faire un effort pour les Britanniques.Sorti en France aux éditions Albin Michel, le titre affichait près de 4000 ventes (source GfK - semaine 45).