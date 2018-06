3e rencontres interprofessionnelles pour Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, anciennement ARALD, association qui accompagne les acteurs du livre et de la lecture, organise la 3e édition de ses rencontres interprofessionnelles à Lyon. Elles s'adressent aux auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires, organisateurs de manifestations littéraires, enseignants, acteurs du numérique et autres professionnels du livre de la région.





(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Au programme de cette journée :



Atelier de préfiguration d'une charte de l'interprofession du livre

Dialogue autour de l'étude sur « Le poids et l’impact des manifestations littéraires » menée par le Centre National du Livre

« Pecha Kucha » de l'éducation artistique et culturelle : présentations d'initiatives originales pour lire et faire lire tous les publics

« "Vis ma Vie", c'était comment ? » : restitution d'une expérience singulière vécue par des acteurs de la chaîne du livre



Mais aussi le « Tribunal pour les générations futures » : « Toutes les littératures sont-elles bonnes à lire ? » : évolution des pratiques de lecture, érosion du nombre de grands lecteurs, déclin des ventes de littérature générale, influence grandissante sur les jeunes publics des littératures de genre et des produits éditoriaux marketés, montée en flèche des autres pratiques culturelles (jeux vidéos, séries…) et des effets collatéraux sur l’édition de fiction...



Autant de constats et de sujets qui suscitent l’inquiétude d’une part importante du monde du livre. Visions pessimistes et optimistes se confrontent autour des pratiques de lecture, qui restent un enjeu de société et de démocratie. Mais au fait, toutes les littératures sont-elles bonnes à lire ? Venez assister au débat du Tribunal et apprendre le verdict du jury représentant les générations futures. Une conférence scénarisée, selon un concept d'Usbek et Rica, en clôture de cette grande journée régionale.



La journée est organisée en partenariat avec l'association des Éditeurs Indépendants en Rhône-Alpes et Auvergne (EIRA), l'ENSSIB, Libraires en Rhône-Alpes, Libraires Indépendants en Région Auvergne (LIRA) et les groupes ABF Auvergne et Rhône-Alpes.



Inscriptions obligatoires à cette adresse.