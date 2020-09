4 millions € versés aux librairies à travers le Plan de relance

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L’aide exceptionnelle aux librairies consiste en une subvention représentant 80 % du montant des charges fixes des 2 mois de confinement.Le premier comité de l’aide exceptionnelle aux librairies, qui s’est tenu mercredi 9 septembre 2020, a examiné près de 300 dossiers et d'ores et déjà alloué des aides pour un montant global de 4 millions d’euros.Les libraires ont jusqu’au 30 septembre 2020 pour déposer leurs demandes et bénéficier de l’aide exceptionnelle.Toutes les librairies, quelle que soit leur typologie (générales, spécialisées), leur taille et leur lieu d’implantation en France, sont éligibles. L’aide est accessible dès 50 000 euros de chiffre d’affaires de vente de livres neuf au détail.