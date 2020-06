40 millions € d'aide concrète pour l'industrie du livre italienne

Photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Ce 4 juin ont été publiés les décrets Franceschini : par ces derniers, le locataire du MiBact octroie une extension du crédit d’impôt pour les librairies, et facilite l’achat de livres par les bibliothèques. Deux mesures d’une même pièce, apportant une bouffée d’oxygène à l’industrie.Le Fonds d’urgence pour les entreprises et les institutions culturelles dispose, en Italie, de 210 millions €. Pour l’édition, 40 millions sont dédiés, indirectement.Concrètement, les décrets multiplient par trois l’impact du crédit d’impôt pour les librairies. Et abondent, avec des ressources hors norme, les enveloppes budgétaires des bibliothèques. Une approche considérée comme le moyen le plus rapide et efficace de soutenir la chaîne du livre.Dans le détail, le premier décret concerne 10 millions €, en ciblant les librairies indépendantes. Elles seront ainsi exemptées de différentes taxes et charges salariales. Évidemment, la question des librairies appartenant à des groupes éditoriaux se posera – ces dernières ne pouvant manifestement bénéficier de ce crédit.Le second, de 30 millions € sera reversé aux régions et autorités locales, ainsi qu’aux instituts culturels, avec 70 % de la somme fléchée vers les achats de livres — réalisés en librairies. Il importe que le territoire compte au moins 3 établissements minimum, puisque les sommes doivent être dépensées dans 3 librairies au moins.La répartition s’effectue en fonction du volume d’ouvrages dont dispose la bibliothèque :• 1500 € pour 5000 ouvrages de fonds• 3500 € pour 5000 à 20.000• 7000 € pour plus de 20.000Un premier pas, évidemment, que salue l’association italienne des éditeurs, en attendant d’autres étapes. En effet, l’une des options suggérées serait de passer par une carte d’achat pour les familles avec enfant commençant leur scolarité.« Cette mesure permet de faire face à l’urgence et, dans le même temps, de poser les bases d’une politique de soutien à la lecture qui manque encore dans notre pays », relève Ricardo Franco Levi, président de l’AIE.De son côté, Paolo Ambrosini, président de l’association des libraires italiens savoure cette vraie victoire. « L’augmentation significative du crédit d’impôt pour les librairies et l’allocation extraordinaire pour l’achat de livres aux bibliothèques […] sont un signe clair de l’attention que le ministre porte à notre industrie. »