400 000 £ pour aider les auteurs britanniques

Step Up a débuté ce 10 août et la communication débute maintenant. Les sommes abonderont un fonds de prévoyance pour les auteurs, mis en place voilà 40 ans. Ce dernier apporte un soutien rapide et simple pour de petits montants — afin d’aider les écrivains à traverser une passe difficile. Mais l’impact de la Covid…Chaque année, 95.000 £ sont redistribuées, avec des sommes allant jusqu’à 1500 £. Un coup de pouce inestimable, mais depuis mars, les revenus des auteurs ont été durement touchés par la crise sanitaire. La présidente de la SoA, Nicola Solomon, pointe que parmi les indépendants, « beaucoup n’ont pas réussi à obtenir l’aide financière d’urgence du gouvernement ».La réponse passe donc par la solidarité, et l’association avec plusieurs autres organisations — mais les demandes ont afflué en 2020, et depuis mars, près d’un million £ a été reversé. Et même si les demandes ont ralenti depuis quelques semaines, la SoA estime que sans les 400.000 £, elle ne pourra pas assumer les aides jusqu’à la fin de l’année.Selon ses propres estimations, 57 % des auteurs ont assisté à une baisse significative de leurs revenus — rencontres, interventions, ventes de livres, etc. Le programme Step up est présenté à cette adresse via The Bookseller