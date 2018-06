41 millions de livres envoyés, Books For Africa fête ses 30 ans

L’association Books for Africa fête cette année ses trente ans, mais aussi les 41 millions de livres envoyés sur le continent africain. Ce weekend pour marquer l'événement, elle enverra des 22.000 livres gratuits en République centrafricaine, dernier pays à recevoir des ouvrages de la part de l’association.

Ce samedi 9 juin, Books of Africa s’apprête à expédier une cargaison de livres en République centrafricaine. Cette livraison marquera une étape importante pour l’association, portant à 41 millions le nombre total de livres envoyé sur le continent africain.



« Nous sommes fiers de célébrer cette étape cruciale pour laquelle Books For Africa a travaillé si dur toutes ces années. Il n’y a pas de meilleur endroit pour marquer le coup que notre entrepôt d’Atlanta, où chaque livre des quelques 40 millions envoyés sont triés, conditionnés et expédiés » explique Patrick Plonski, directeur général de l’association.



En l’honneur de cette double célébration, Books For Africa organise donc une grande fête dans cet entrepôt habituellement dédié à la préparation des envois à Atlanta en Géorgie. Et bien que ce chiffre atteint marque un véritable tournant, Tom Warth, fondateur de l’association reste réaliste.



« Il y a 450 millions d’enfants en Afrique et la population totale avoisine le milliard alors il existe toujours un besoin de livre important », déclare-t-il dans un communiqué. Pour lui une chose est sure, tout reste à faire. Ainsi l’envoi de cette cargaison essentielle sera au centre des festivités.



Books For Africa est aujourd’hui encore le plus grand donateur de livre à destination de l’Afrique. Fondée par Tom Warth en 1988, l’association entend mettre fin à la pénurie de livres qui sévit dans le deuxième plus grand continent du monde qui est aussi le troisième en termes de population.



L’ancien éditeur britannique n’avait pas supporté de voir des bibliothèques aux rayonnages quasiment vides à Jinja en Ouganda. Alors à son retour, il rassemble les membres de la Table Ronde des Éditeurs du Minnesota pour partager cette histoire et s’assurer l’engagement d’éditeurs, de libraires et de bibliothécaires.



L’an dernier, l’association a envoyé plus de 3 millions de livres, 93 ordinateurs et liseuses accompagnés de 223 000 livres numériques à 18 pays d’Afrique.